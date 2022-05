Ils partagent la bande-annonce intense de The Boys 3

Première vidéo

The Boys avance sa troisième saison avec une bande-annonce pleine d’action et de nouvelles qui peut signifier un sérieux mal de tête pour l’instable Homelander.

©IMDBLes garçons

Les garçons est centré sur un groupe de super-héros qui ont une belle image auprès du grand public et sont commercialisés et monétisés par Vought International, cependant, ces personnages cachent leur véritable « je » qui est absolument corrompu et typique d’un méchant. Ensuite, les justiciers dirigés par Billy Butcher apparaissent sur les lieux pour achever The Seven, dirigé par le tout-puissant Homelander.

La troisième saison de cette histoire passionnante est sur le point d’être diffusée sur Première vidéo le 3 juin et suivra le régime de première auquel ce programme très réussi nous a habitués : le jour de la première, nous pourrons voir trois livraisons ensemble, puis présenter un nouvel épisode chaque semaine jusqu’au 8 juillet où nous pourrons pour assister à la belle fin de cette saison.

Il manque peu pour The Boys 3

Les garçons présente de belles surprises dans l’avant-première du troisième lot d’épisodes de l’émission télévisée. D’un côté, Homelander est sur le point de s’effondrer, il a du mal à garder son côté obscur à distance et il a besoin de l’amour et de l’admiration du grand public pour continuer à être la figure rassembleuse que tout le monde aime tant. Un mensonge si l’on prend en compte l’histoire de ce narcissique qui est un méchant potentiel.

D’autre part, Billy Butcher et son groupe de justiciers parviennent à trouver un avantage qui leur permettra, pour la première fois, de rivaliser d’égal à égal avec les super-héros. Ils ont en leur possession une injection qui accorde des pouvoirs pour une période de 24 heures à quiconque la leur donne. La bande-annonce montre Billy prêt à l’action avec ses capacités temporaires. On peut également s’attendre à une autre surprise : les débuts de Jensen Ackles, Katia Winter, Laurie Holden, Sean Patrick Flanery, Nick Wechsler et Miles Gaston Villanueva dans l’émission.

Les garçons étoiles Karl Urban comme Billy Butcher, Antony Starr comme Homelander, Erin Moriarty comme Annie January, Dominique McElligott comme Queen Maeve, Chace Crawford comme The Deep, Laz Alonso comme Mother’s Milk, Giancarlo Esposito comme Stan Edgar, Aya Cash comme Stormfront et Colby Minifie comme Ashley Barrett, entre autres. Le showrunner de ce grand succès de Première vidéo il est Eric Kripke.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂