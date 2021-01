Comment enregistrer une vidéo 8K sur le Samsung Galaxy S21

Apprenez à enregistrer des vidéos à une résolution de 8K avec votre Samsung Galaxy S21, Galaxy S21 + ou Galaxy S21 Ultra.

Avec le Samsung Galaxy S20 de l’année dernière, Samsung a d’abord introduit la possibilité de enregistrer des vidéos à une résolution de 8K, une fonctionnalité que d’autres fabricants ont décidé de copier dans leurs terminaux phares pour la même année. Maintenant, Samsung a inclus cette même option dans le Galaxy S21 et le Galaxy S21 Ultra.

Si vous venez d’acheter un Galaxy S21 et que vous souhaitez apprendre à tirer le meilleur parti de votre appareil photo lors de l’enregistrement, nous allons aujourd’hui vous expliquer étape par étape comment enregistrer une vidéo à une résolution de 8K avec votre Galaxy S21, S21 + ou S21 Ultra.

Le Galaxy S21 peut enregistrer une vidéo 8K: comment faire

Pour capturer des vidéos 8K avec votre Galaxy S21Avant, vous devez effectuer une série d’étapes sur la caméra de votre mobile. Le processus est simple:

Ouvrez l’application appareil photo de votre mobile Samsung. Appuyez sur la section « Vidéo » du carrousel en bas. Dans la barre des paramètres en haut, appuyez sur le raccourci vers la sélection de résolution et de fréquence d’images. cadres de la vidéo. Choisissez l’option « 8K 24 ». Démarrez l’enregistrement de la vidéo.

Une fois que vous avez fini de capturer la vidéo, elle sera enregistrée dans votre galerie comme tout autre clip capturé avec la caméra, et vous pourrez la lire sans aucun problème. Garde en tête que Les vidéos 8K occupent plus d’espace de stockage que ceux avec une résolution inférieure, et depuis Galaxy S21 n’inclut pas d’extension microSD, vous devrez bien vérifier la taille de vos vidéos pour éviter les surprises.

Il est à noter que la fonction de capture vidéo 8K est disponible dans les trois modèles de la famille Galaxy S21. Dans le S21 et S21 +, le Capteur de 64 mégapixels, tandis que dans le modèle Ultra le capteur de 108 mégapixels est responsable de la capture vidéo à cette résolution. Par conséquent, il peut y avoir des différences dans la qualité du résultat final.

Il est également pratique d’indiquer que L’enregistrement 8K est limité à 24 cadres par seconde, donc si vous voulez capturer plus doux, vous devrez recourir à un résolution inférieure.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂