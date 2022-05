Samsung Galaxy Z Fold 4 pourrait obtenir le « meilleur appareil photo pour smartphone » de tous les temps

16 mai 2022 15:32:33 IST

Samsung repousse les limites de ses appareils photo pour smartphones depuis des années. Maintenant, une nouvelle fuite semble suggérer que le Galaxy Z Fold 4 peut avoir le meilleur appareil photo pour smartphone jamais utilisé dans un appareil Galaxy.

Selon un pronostiqueur réputé sur Twitter, le géant technologique sud-coréen prévoit de fournir au Galaxy Fold 4 un appareil photo principal de 50 MP, un capteur ultra large de 12 MP et un téléobjectif de 12 MP avec zoom 3X.

Alors que Samsung a déjà le Galaxy S20 Ultra avec un capteur de 108MP, les capacités de zoom de l’appareil ne sont pas vraiment au top. Avec le capteur téléobjectif Galaxy Fold 4 12MP, le géant technologique sud-coréen offrira une expérience photographique bien améliorée, grâce à tous les nouveaux logiciels de traitement qui ont été développés, dédiés au capteur téléobjectif.

Plus tôt ce mois-ci, il a également été divulgué que la prochaine série S23 comportera apparemment un capteur 200MP pour son appareil photo principal, ce qui en fait l’un des appareils les plus nombreux de tous les smartphones.

Le Galaxy Z Fold 4 devrait avoir une couverture ou un écran externe de 6,2 pouces et un écran interne ou principal de 7,6 pouces. Ces deux écrans seraient plus courts et plus larges que la génération précédente, selon le rapport.

L’affichage interne aura une caméra sous l’écran, mais sa configuration n’a pas encore été révélée. De plus, il n’y a aucune information sur la caméra frontale de l’appareil. Selon toute vraisemblance, il s’agira soit d’un appareil photo sous-affichage 4MP, soit du même appareil photo ultra large 10MP que nous voyons dans le S20 Ultra. Si au cas où Samsung déciderait d’opter pour le capteur 10MP, ce ne sera pas une unité sous l’écran comme le suggèrent les rapports.

Le Galaxy Z Fold 4 est susceptible d’être alimenté par une batterie de 4 400 mAh. Il devrait prendre en charge la charge rapide de 25 W, la charge sans fil et la charge sans fil inversée. Le Z Fold 4 ne comportera pas non plus d’emplacement S Pen dédié cette fois-ci.

