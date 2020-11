Qui était la femme de Bob Barker? Comment ils se sont rencontrés, sont tombés amoureux et sont restés ensemble

Si Alex Trebek est le roi des jeux télévisés pour beaucoup, Bob Barker pourrait être un proche deuxième. En dépit d’être à la retraite depuis de nombreuses années, Barker est toujours synonyme de son travail sur Le prix est correct. Tout au long de l’essor de Barker en tant qu’animateur de jeu télévisé bien-aimé, il a été rejoint par sa femme, Dorothy Jo Gideon. Malheureusement, des années après le début de sa carrière dans le jeu télévisé, Gideon est décédé, mais sans elle, Barker n’aurait peut-être jamais atteint les limites auxquelles il était parvenu.

Qui est Bob Barker?

Barker a essayé sa main sous les projecteurs de plusieurs manières avant de s’installer sur son rôle d’animateur de télévision bien-aimé. Il a suivi une formation de pilote de chasse pendant la Seconde Guerre mondiale, mais il a fait la transition vers une carrière à la radio par la suite.

Cela a attiré l’attention de Ralph Edwards, qui travaillait sur un jeu télévisé appelé Vérité ou conséquences. Le spectacle comportait une série de questions dans lesquelles les candidats devaient répondre ou accomplir une tâche pour passer à autre chose.

Le spectacle a été un succès. À peu près à la même époque, Barker s’essayait à des concerts occasionnels. L’un de ses premiers concerts non radiophoniques et non animés était un spot invité sur Bonanza en 1960.

Au fil de la décennie, cependant, Barker est devenu une plus grande présence sur les télévisions partout dans le monde. Semblable à Dick Clark, Barker a fait carrière en organisant toutes sortes de concerts télévisés.

Son plus grand rôle, cependant, est venu en 1972. C’est alors que CBS a décidé de ramener le jeu télévisé à succès Le prix est correct. Barker a été embauché en tant qu’animateur de l’émission, et pendant 35 ans par la suite, il est devenu un incontournable du visionnage de jeux télévisés du matin pour les gens du monde entier.

Alors que Barker a eu d’autres concerts d’acteur, des concerts et des apparitions après cela, son travail principal était d’hôte de Le prix est correct. Barker a pris sa retraite de son poste à 85 ans en 2009 et, sauf pour des apparitions à la télévision depuis lors, est resté pour la plupart à l’écart des projecteurs. Cependant, en regardant sa carrière, et cela n’aurait jamais pu être sans sa défunte épouse, Gideon.

Qui est Dorothy Jo Gideon?

La relation de Gideon et Barker remonte aux années 1930, lorsqu’ils se sont rencontrés lors d’un concert d’Ella Fitzgerald à l’adolescence. Les deux hommes sont sortis ensemble pendant plusieurs années avant de finalement dire «oui» en 1945.

Au cours des 36 années suivantes, Jo Gideon a vu son mari passer d’une personnalité de la radio en herbe à une superstar de la télévision de bonne foi. Gideon, elle-même, était une chanteuse de jingle commerciale dont la voix a été entendue tout au long des années 50, 60 et 70.

Depuis ses débuts avec Vérité ou conséquences au début de Le prix est juste, Jo Gideon soutenait son mari. Elle a inspiré Barker à demander que les animaux soient stérilisés et stérilisés à la fin de chaque émission. Malheureusement, une tragédie a frappé en 1981. Gideon a reçu un diagnostic de cancer du poumon six mois seulement avant que la maladie ne lui prenne la vie. Une source proche de Barker a affirmé qu’il n’avait plus jamais été le même après cela.

« Ils étaient mariés depuis 36 ans, et elle était l’amour de sa vie », a déclaré la source à Radar. «Il ne s’est jamais remarié. Lui et Dorothy Jo étaient ensemble depuis l’âge de 15 ans, et il m’a dit: ‘Je pensais simplement qu’il ne devrait jamais y avoir qu’une seule Mme Bob Barker.’

À ce jour, Bob Barker, 96 ans, rend hommage à sa femme décédée et savoure chaque instant qu’il a passé avec elle.

Les hommages de Bob Barker à sa femme

Barker est à la retraite depuis plus d’une décennie maintenant, mais à 96 ans, il s’est montré remarquablement pointu et mobile. En septembre 2019, des photographes ont attrapé l’ancien animateur du jeu télévisé sur la tombe de sa femme, où il s’est assis, a déposé un bouquet et a rendu hommage à sa femme près de 40 ans après son décès.

Barker est une légende aux yeux de tous ceux qui ont vu son travail sur la série. Cependant, dans les coulisses, Barker avait une femme à ses côtés qui l’a guidé tout au long de sa carrière. Depuis sa mort, cependant, son héritage s’est fait sentir à travers son mari.