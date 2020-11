Il était une fois: Mulan obtient enfin un scénario LGBTQ dans la série dramatique d’ABC

Il n’y a pas de Shang dans le live-action Mulan et il n’y a pas non plus de grande romance entre Mulan et Chen Honghui. Sur une autre production Disney, cependant, cette guerrière féroce partage ses sentiments pour une autre princesse Disney.

Voici ce que nous savons sur Mulan de Il était une fois.

Mulan, techniquement, n’a pas d’intérêt amoureux pour l’adaptation en direct de Disney de son histoire

Quelques années après la sortie de l’animation Mulan, ce personnage est apparu dans quelques autres productions Disney. Cela inclut la série dramatique ABC, Il était une fois, et l’adaptation en direct de son histoire, sortie sur Disney + en 2020.

Il y a eu quelques changements apportés par Disney en ce qui concerne l’adaptation en direct de Mulan. L’une des plus grandes différences était qu’au lieu du général Shang en tant qu’intérêt amoureux, Mulan a eu une aventure de courte durée avec un autre soldat, Chen Honghui, qui ne se termine pas par une invitation à dîner de la grand-mère de Mulan.

Pourquoi Shang est-il exclu de l’adaptation en direct?

De nombreux fans de Disney ont considéré qu’il s’agissait d’une occasion manquée pour la représentation LGBTQ dans l’adaptation en direct, car certains considèrent que Shang est bisexuel, selon Insider. (Il tombe amoureux de Ping bien avant de savoir qu’il est en fait Mulan.) Cependant, la raison de l’exclusion de Shang n’avait pas à voir avec sa sexualité.

«Je pense qu’en particulier à l’époque du mouvement #MeToo, avoir un commandant qui est aussi l’intérêt de l’amour sexuel était très inconfortable, et nous ne pensions pas que c’était approprié», a déclaré le producteur Jason Reed lors d’une interview avec Collider.

Le choix pour Mulan de se retrouver sans match mais avec son honneur est prometteur, bien que certains fans aient souhaité plus pour ce personnage. Dans une production ABC, Il était une fois, ce personnage a des sentiments pour une autre princesse, ce qui en fait techniquement l’une des premières princesses ouvertement gays de la série dramatique.

L’épisode «Il était une fois» ABC intitulé «Ruby Slippers» | Jack Rowand / Walt Disney Television via Getty Images

Mulan est un personnage ouvertement LGBTQ dans “ Once Upon a Time ”

Dans l’épisode de la saison 5 «Ruby Slippers», Mulan a aidé Ruby (Meghan Ory) à trouver sa meute de loups à Oz. Ils sont tombés sur Dorothy (Teri Reeves) et il y a une étincelle entre Ruby et ce nouvel ami. Ruby se confie à Mulan, lui disant qu’elle n’a jamais ressenti cela auparavant.

«Ne faites pas la même erreur que moi», a conseillé Mulan à son amie. «N’attendez pas qu’il soit trop tard pour dire à quelqu’un ce que vous ressentez.»

À la fin de cet épisode, Ruby et Dorothy sont les personnages avec la première relation ouvertement gay de la série, partageant même un baiser.

«Nous voulions le dire de la même manière que nous le ferions avec Robin et Regina ou Snow and Charming. Nous voulions juste raconter une histoire d’amour », a déclaré le co-créateur Eddy Kitsis, selon The Hollywood Reporter. «Pour nous, c’est une histoire d’amour comme les autres et c’est quelque chose qui nous passionne.»

ABC Il était une fois et la version originale animée de Mulan sont tous deux disponibles en streaming sur Disney +. L’adaptation en direct est disponible avec «Premier Access», moyennant des frais supplémentaires.