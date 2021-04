Photographie mobile: 4 raisons impérieuses d’arrêter d’utiliser le flash dans vos prises de vue

Utilisez-vous le flash pour prendre des photos? Tu ne devrais pas le faire.

Photographie et montage sur Android

L’une des principales utilisations que nous donnons aux smartphones aujourd’hui est de prendre des photos. Que ce soit en souvenir ou pour les mettre en ligne sur les réseaux sociaux comme Instagram, l’une des principales raisons pour lesquelles le choix d’un modèle de smartphone ou d’un autre est depuis quelques années maintenant, sa section photographique.

Et c’est en effet que les smartphones sont devenus les substituts parfaits aux appareils photo compacts conventionnels puisque, contrairement à ceux-ci, nous portons toujours notre mobile dans nos poches presque 24 heures sur 24.

Cependant, il y a une mauvaise habitude que beaucoup d’entre nous ont quand il s’agit de prendre une photo et d’utiliser le flash de l’appareil. Et c’est que malgré la croyance populaire, les meilleures photos sont généralement prises sans utiliser cette fonction.

Créer des réflexions sur les surfaces

A plus d’une occasion vous aurez donné lors de la prise de vue, le reflet du flash apparaît dans l’instantané. Que ce soit lorsque vous prenez des photos dans des miroirs, chez des personnes avec des lunettes, des pièces avec des fenêtres et même sur d’autres surfaces telles que le plastique, il y a toujours ce foutu flash.

Pour tout cela, dans la plupart des cas, c’est mieux éteindre le flash et ne pas trouver d’éblouissement ou de reflets étranges qui transforment une bonne photographie en un énorme désastre.

Mieux vaut utiliser les options avancées de l’application appareil photo

Bien que la plupart des applications de caméra pour smartphone soient assez simples à utiliser, leur maîtrise nécessite un peu plus de temps, de connaissances et surtout de pratique. Maintenant quand tu as Non seulement des photographies de meilleure qualité sont obtenues, mais aussi presque entièrement sans flash.

Le réglage de la balance des blancs, de l’ISO, du HDR et d’autres options est beaucoup plus recommandé que d’activer le flash et de prendre la photo. Rappelez-vous que le flash est toujours une petite LED qui ne fait qu’éclairer une petite zone avec peu de contrôle sur elle.

Rappelez-vous également que si une photographie ne s’est pas déroulée comme nous le souhaitons, nous pouvons toujours utiliser l’une des nombreuses applications d’édition qui existent dans la boutique d’applications Google.

Il est totalement inutile d’utiliser à distance

Le flash d’un smartphone n’a pas beaucoup de portée, ce qui le rend pratiquement inutile de l’utiliser pour prendre des photos d’objets ou de situations qui sont loin de nous.

Honnêtement, avant d’utiliser le flash qui ne fera rien, mieux vaut utiliser le mode nuit que pratiquement tous les téléphones ont actuellement. Très probablement, les résultats sont loin d’être parfaits – la plupart des appareils photo des smartphones sont faibles la nuit – mais ils seront bien meilleurs que ce que nous pourrions obtenir en activant uniquement le flash.

Mieux vaut profiter de l’environnement

Dans cet article dans lequel nous vous déconseillons d’utiliser le flash, l’un des trucs que nous vous avons donné a été de profiter de l’environnement qui nous entoure.

Si nous prenons des photos de nuit dans une ville, il y a sûrement des centaines de lumières pour profiter. Comme si cela ne suffisait pas, nous pouvons toujours utiliser la lampe de poche d’un deuxième mobile que nous avons sous la main et même demander de l’aide à un ami. L’une ou l’autre option est meilleure que d’utiliser le foutu flash terminal.

