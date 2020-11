7 “A été” volé “de nominations aux GRAMMY, disent les fans

BTS reçu leur premier GRAMMY nomination aujourd’hui, mais CARTE DE L’ÂME: 7 n’a pas obtenu la reconnaissance qu’elle mérite, selon les fans.

Le 24 novembre GRAMMY.com a annoncé la liste des nominés pour 2021 lors d’une diffusion en direct. Le single à succès de BTS «Dynamite» est nominé pour la «Meilleure performance duo / groupe pop» aux côtés de «Un Dia (One Day)» par J. Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny, et Tainy, «Intentions» par Justin Bieber (exploit. Quavo), «Rain On Me» par Lady Gaga avec Ariana Grande, et «Exile» par Taylor Swift (exploit. Bon Iver).

BTS est maintenant le premier acte de K-Pop de l’histoire à recevoir une nomination dans un GRAMMYcatégorie s. En plus de la «Meilleure performance du duo / groupe pop», «Dynamite» a également été nominé pour «Chanson de l’année», «Disque de l’année» et «Meilleur vidéoclip».

L’album de BTS CARTE DE L’ÂME: 7 a été nominé pour «Album de l’année», «Meilleur album d’ingénierie, non classique» et «Meilleur album vocal pop», mais il n’a pas reçu de nomination.

Peu de temps après l’annonce de la nouvelle, les fans ont commencé à suivre les tendances GRAMMY phrases et hashtags associés pour célébrer la réussite de BTS.

Un sujet tendance en particulier, cependant, a souligné GRAMMY snobbing artistes, y compris BTS.

Bien que les fans soient ravis de la nomination de BTS, certains pensent toujours que «Dynamite» et CARTE DE L’ÂME: 7 méritait plus de nominations, dont une pour «Album de l’année».

Je ne suis pas un stan mais comment yummy a-t-il été nominé alors que les bts et le weeknd se sont fait voler, ils ont eu d’énormes impacts dans l’industrie de la musique en 2020. putain. – un zouis / sera fb après la limite !! (@zaynsnewangel) 24 novembre 2020

ceux-ci méritaient d’être nominés pour l’album de l’année. volé vraiment. pic.twitter.com/liaQODlbdw – emily☾ (@ 91CHOIRS) 24 novembre 2020

ils ont volé BTS pour l’album de l’année, la chanson de l’année, le disque de l’année, le meilleur album d’ingénierie non classique, la meilleure musique et les nominations du meilleur album vocal pop 🙂 – jo⁷🍒 (@iarmyweeb) 24 novembre 2020

GRAMMY QUE NE VOYEZ-VOUS PAS QUE NOUS VOYONS TOUS ??? U ROBBED SOTY ROTY ET AOTY DE BTS MF pic.twitter.com/Ks3SsD9s75 – l’ara de lia⁷ ♡ (@mindoII) 24 novembre 2020

Cela dit, le rêve de BTS est enfin devenu réalité, et ils ne pourraient pas être plus heureux! Découvrez leur réaction ici: