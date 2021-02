« Call of Duty » lance la bande-annonce de son nouveau mode « Zombies Outbreak »

Dans quelques jours, le bourgeon sera enfin sur nous. Il y a eu de nombreux rapports et rumeurs ces dernières semaines sur une carte de Zombies de « monde ouvert » qui viendra à « Call of Duty: Black Ops Cold War », prendre la série dans une direction beaucoup plus grand et audacieux que jamais.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Tyler the Creator lance une nouvelle musique dans la publicité Coca-Cola

Après plusieurs railleries cryptiques sur les réseaux sociaux, Treyarch a finalement confirmé l’existence de Épidémie, annonçant que ce serait une mise à jour gratuite de Zombies dans la saison 2.

Cette nouvelle carte / mode est la chose la plus importante que les zombies aient faite de leur histoire, et les joueurs ont hâte d’explorer enfin cette grande aventure.

Oui ok Épidémie n’arrivant pas depuis quelques jours, la bande-annonce officielle a offert un premier aperçu de la vie à l’intérieur de la zone de danger. Outbreak placera une équipe de quatre joueurs sur une carte de taille « Warzone » et leur assignera un défi pour combattre une horde de zombies.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Le tournage du film « Luther » commencera cette année

Ce nouveau mode de jeu suivra l’histoire de Éther sombre qui a été configuré dans les cartes de Des morts-vivants précédent dans « Guerre froide Black Ops »alors attendez-vous à une sorte de taquinerie oeufs cachés et de Pâques au fur et à mesure que le jeu progresse.