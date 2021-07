Igor Grom contre Plague Doctor aura-t-il une suite sur Netflix ?

Igor Grom contre le docteur de la peste est actuellement le contenu le plus consulté sur le service de streaming Netflix Dans le monde entier. C’est un film de super-héros russe qui n’a pas du tout bien marché lors de sa sortie en salles cette année, donc son arrivée sur la plateforme a été un succès instantané. Y a-t-il une suite à venir ? C’est ce que l’on sait !

« Igor Grom est un flic qualifié de Saint-Pétersbourg, connu pour sa nature audacieuse et son attitude intransigeante envers les criminels de toutes sortes. Une force incroyable, un esprit analytique et une intégrité – ces qualités font du commandant Grom le flic parfait. face aux défis qui se présentent « dit le synopsis de la bande.

Les avis reçus sont positifs, au-delà de l’approbation que le public lui donnait déjà pour le positionner comme le contenu le plus regardé d’aujourd’hui. Rotten Tomatoes l’a approuvé avec 87% et différents médias comme Décideur, The Review Geek, Ready Steady Cut Oui Le paradis de l’horreur ils ont convenu que le résultat est favorable. C’est différent au box-office, où a levé à peine la moitié de son budget et a été considéré comme un échec.

Ce projet sur grand écran est basé sur la série de bandes dessinées Major Grom de l’éditeur russe Bubble Comics, créé par Artiom Gabrelianov. En 2017, un court métrage est sorti au Comic-Con russe en guise de présentation de ce qui devait être le futur long métrage, mais ce n’est qu’en 2020 que la première tant attendue a finalement été annoncée.







+ Igor Grom contre Plague Doctor aura-t-il une suite ?

Pour le moment, il n’y a pas de déclaration officielle pour le confirmer, mais avec son succès notoire, il peut devenir réalité. Les premières rumeurs assurent que une suite engloberait la bande dessinée The Game, où le méchant de la première histoire revient pour se venger. Comme ce n’est pas une possibilité ferme, il n’a pas encore de date.