L’armée française teste Spot dans des scénarios de combat: le robot Boston Dynamics prend en charge les tâches de reconnaissance

Boston Dynamics Spot l’a progressivement vu faire ses débuts dans différents types d’activités au fur et à mesure qu’il atteignait plus d’entreprises depuis sa mise en vente. Bien que son objectif soit d’être utilisé dans des environnements civils, il a également été utilisé par les forces de l’ordre dans diverses régions du monde. Le dernier à faire est l’armée française, qui a testé Spot comme outil de reconnaissance dans les scénarios de combat.





Selon photos partagées par l’école militaire française École Spéciale Militaire de Saint-Cyr, Spot a été lors de tests dans des scénarios de combat d’entraînement par les élèves de l’école. Apparemment, le robot a été utilisé pour la reconnaissance dans des exercices d’entraînement, dans le but de sensibiliser les étudiants à l’importance des robots dans les combats futurs.

21. Je déploie le robot pour reconnaitre OSCAR3.

Retour en images sur l’exercice de recherche appliquée organisé les 30 et 31 mars par l’EMIA et le centre de recherche. Robotisation du champ de bataille: sensibilisateur les élèves aux enjeux de demain. #CapaciTERRE #Robots pic.twitter.com/HiZ2BFOZPY – Saint-Cyr Coëtquidan (@SaintCyrCoet) 6 avril 2021

Le média français Ouest France rapporte que Spot a été utilisé avec d’autres robots pendant ces jours de formation. Militaires simulé une série de scénarios d’abord uniquement avec des humains, puis avec des humains accompagnés de robots pour voir quelle différence il y avait et ce que les robots pourraient apporter.

L’utilisation des robots a rendu les tests plus lents mais en même temps plus sûrs, selon Ouest France. C’est parce que les robots en général ont été utilisés pour la reconnaissance des environnements et offrir ainsi plus de sécurité aux soldats.

Le chien robot Boston Dynamics est équipé de caméras et de capteurs LiDAR qui vous permettent de numériser et de cartographier en trois dimensions du lieu auquel vous accédez. De même, sa capacité à se déplacer lui permet de traverser des environnements difficiles sans problèmes majeurs. C’est pourquoi il est normalement utilisé pour la reconnaissance dans toutes sortes d’endroits, à partir d’une navette par SpaceX à Tchernobyl.

Environnements ponctuels et militaires

Bien que cette fois, Spot n’ait vraisemblablement été utilisé que pour des activités de reconnaissance, son apparition dans les milieux militaires pose la question de son avenir dans des endroits comme ça. Boston Dynamics, par exemple, a déjà travaillé avec l’armée américaine pour développer des robots de combat.

Avec Spot cependant, les choses sont quelque peu différentes, dès le départ, Boston Dynamics a indiqué qu’avec l’entrée dans le secteur commercial interdire qu’il soit utilisé pour nuire aux gens. Cela comprend l’interdiction de placer tout type d’arme sur le robot ou de l’entraîner à de telles activités.

Dans ce dernier cas, il y a une ligne fine. D’une part, vous pouvez voir l’utilité potentielle de nuire et d’aider l’armée, d’autre part, cela aide l’armée à être en sécurité et peut aider les personnes en danger. Un responsable de Boston Dynamics a déclaré à The Verge que la société « évalue toujours » s’il faut ou non interdire l’utilisation de Spot dans les milieux militaires. C’est certainement plus amusant lorsque vous dansez.

Via | Le bord