Nous passons en revue les nominations les plus importantes aux Emmy Awards 2021

Les nominations aux Emmy 2021, les prestigieux prix de la United States Television Academy, ont déjà été dévoilées.

Le gala des soi-disant Oscars de la télévision est sur le point d’avoir lieu. Concrètement, ce sera dimanche prochain, le 19 septembre, que se déroulera la remise des prix. Pour cette raison et pour réchauffer nos moteurs, il est bon que nous revoyions tous les Nominations aux Emmys 2021.

Cette année, les nominations ont un rôle clair pour HBO et Netflix, avec respectivement 130 et 129 d’entre elles. Disney Plus a pris beaucoup plus de retard avec ses 71 nominés, malgré le fait que deux de ses séries figurent parmi les options de prix les plus élevées avec The Mandalorian et WandaVision.

Parmi les acteurs et actrices, nous aimerions souligner Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale), Ewan McGregor (Halston), Anya Taylor-Joy (Le pari de la dame), Kaley Cuoco (The Flight Attendant) ou Don Cheadle (Falcon and the Winter Soldier).

Ce dernier est un cas curieux, puisque sa nomination est donnée grâce à son apparition de moins de deux minutes dans l’un des chapitres de la série Anthony Mackie. Mais passons aux choses importantes, et passons en revue toute la liste.

Meilleure actrice principale dans une comédie

Aidy Bryant (aigu)

Kaley Cuoco (L’hôtesse de l’air)

Allison Janney (Maman)

Tracee Ellis Ross ( Noir- ish )

) Jean Smart (Hacks)

Meilleur acteur principal dans une comédie

Michael Douglas (La méthode Kominsky)

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Kenan Thompson (Kénan)

Anthony Anderson ( Noir- ish )

) William H Macy (sans vergogne)

Meilleure série comique

Noir-ish (ABC)

Cobra Kai (Netflix)

Emilie à Paris (Netflix)

Hacks (HBO Max)

L’hôtesse de l’air (HBO Max)

La méthode Kominsky (Netflix)

Stylo 15 (Hulu)

Ted Lasso (Apple TV Plus)

Meilleure mini-série ou anthologie

Gambit de la Dame (Netflix)

Jument d’Eattown (HBO)

Sorcière écarlate et vision (Disney Plus)

Je pourrais te détruire (HBO)

Le chemin de fer clandestin (Amazon Prime Video)

Meilleur acteur dans un film, une série limitée ou une anthologie

Paul Bettany (WandaVision)

Ewan McGregor (Halston)

Lin Manuel Miranda (Hamilton)

Hugh Grant (La défaite)

Leslie Odom Jr (Hamilton)

Meilleure actrice principale dans une série limitée ou un film fait pour la télévision

Michael Coel (pourrait vous détruire)

Cynthia Erivo (génie : Aretha)

Elizabeth Olsen (WandaVision)

Anya Taylor-Joy (Lady’s Gambit)

Kate Winslet (Jument d’Eattown)

Meilleure actrice principale dans une série dramatique

Uzo Aduba (en traitement)

Olivia Colman (La Couronne)

Emma Corrin (La Couronne)

Elizabeth Moss (Le conte de la servante)

Mj Rodriguez (Pose)

Juree Smollett-Brown (Territoire Lovecraft)

Meilleur acteur principal dans une série dramatique

Sterling K. Brown (C’est nous)

Jonathan Majors (Territoire Lovecraft)

Josh O. Connor (La Couronne)

Régé-Jean Page (Les Bridgertons)

Billy Porter (Pose)

Matthew Rhys (Perry Mason)

Meilleure série dramatique

Les garçons (Amazon Prime Video)

Les Bridgerton (Netflix)

La Couronne (Netflix)

Le conte de la servante (Hulu)

Territoire de Lovecraft (HBO)

Le Mandalorien (Disney Plus)

Pose (FX)

C’est nous (NBC)

Meilleur acteur dans un second rôle dans une série comique

Carl Clemons-Hopkins (Hacks)

Bowen Yang (samedi soir en direct)

Kenan Thompson (samedi soir en direct)

Brett Goldstein (Ted Lasso)

Brendan Hunt (Ted Lasso)

Nick Mohammed (Ted Lasso)

Jeremy Swift (Ted Lasso)

Paul Reiser (La méthode Kominsky)

Meilleure actrice dans un second rôle dans une série comique

Hannah Einbinder (Hacks)

Cecily Strong (samedi soir en direct)

Aidy Bryant (samedi soir en direct)

Kate McKinnon (samedi soir en direct)

Temple Junon (Ted Lasso)

Hannah Waddingham (Ted Lasso)

Rosie Perez (L’hôtesse de l’air)

Meilleur acteur invité dans une série comique

Alec Baldwin (samedi soir en direct)

Dave Chappelle (samedi soir en direct)

Daniel Kaluuya (Samedi soir en direct)

Dan Levy (samedi soir en direct)

Morgan Freeman (La méthode Kominsky)

Meilleure actrice invitée dans une série comique

Yvette Nicole Brown (Un spectacle de croquis de Black Lady)

Issa Rae (Un spectacle de croquis de dame noire)

Jane Adams (Hacks)

Maya Rudolph (samedi soir en direct)

Kristen Wiig (samedi soir en direct)

Bernadette Peters (Liste de lecture extraordinaire de Zoey)

Meilleure réalisation dans une série comique

B Positif – Pilote

Hacks – Pilote

Maman – Scooby-Doo Cheks et Salisbury Steak

Ted Lasso – Biscuits, l’espoir qui vous tue et rend Rebecca géniale à nouveau

L’hôtesse de l’air – En cas d’urgence

Meilleur scénario dans une série comique

Girl5eva – Pilote

Hacks – Pilote

PEN15 – Jouer

Ted Lasso – Pilote et rend Rebecca géniale à nouveau

L’hôtesse de l’air – En cas d’urgence

Meilleur acteur dans un second rôle dans une série dramatique

Michael K. Williams (Territoire Lovecraft)

John Lithgow (Perry Mason)

Tobias Menzies (La Couronne)

OT Fagbenle (Le conte de la servante)

Max Minghella (Le conte de la servante)

Bradley Whitford (Le conte de la servante)

Giancarlo Esposito (Le Mandalorien)

Chris Sullivan (C’est nous)

Meilleure actrice dans un second rôle dans une série dramatique

Aunjanue Ellis (Territoire Lovecraft)

Emerald Fennell (La Couronne)

Gillian Anderson (La Couronne)

Helena Bonham Carter (La Couronne)

Yvonne Strahovski (Le conte de la servante)

Samira Wiley (Le conte de la servante)

Madeline Brewer (Le conte de la servante)

Meilleur acteur invité dans une série dramatique

Courtney B. Vance (Territoire Lovecraft)

Charles Dance (La Couronne)

Don Cheadle (Falcon et le Soldat de l’Hiver)

Timothy Olyphant (Le Mandalorien)

Carl Weathers (Le Mandalorien)

Meilleure actrice invitée dans une série dramatique

Sophie Okonedo (Ratché)

Clarie Foy (La Couronne)

Alexis Bledel (Le conte de la servante)

McKenna Grace (Le conte de la servante)

Phylicia Rashad (C’est nous)

Meilleure réalisation dans une série dramatique

Les Bridgertons – Diamant de la première eau

Pose – Fin de la série

La Couronne – Guerre

La Couronne – Conte de fées

Le conte de la servante – Le désert

Le Mandalorien – Chapitre 9 : Le Maréchal

Meilleur scénario dans une série dramatique

Territoire de Lovecraft – Coucher du soleil

Pose – Fin de la série

Les garçons – ce que je sais

La Couronne – Guerre

Le conte de la servante – Accueil

The Mandalorian – Chapitre 13 : Les Jedi et Chapitre 16 : Le sauvetage

Meilleur téléfilm

Le Noël de Dolly Parton sur la place

Oslo

Robin Robertss présente : Mahalia

L’amour de Sylvie

oncle franc

Meilleur acteur dans un second rôle dans une série limitée, une anthologie ou un film conçu pour la télévision

Daveed Diggs (Hamilton)

Jonathan Groff (Hamilton)

Anthony Ramos (Hamilton)

Paapa Essiedu (pourrait te détruire)

Evan Peters (Jument d’Easttown)

Thomas Brodie-Sangster (Lady’s Gambit)

Meilleure actrice dans un second rôle dans une série limitée, une anthologie ou un film conçu pour la télévision

Phillipa Soo (Hamilton)

Renée Elise Goldsberry (Hamilton)

Julianne Nicholson (Jument d’Easttown)

Jean Smart (Jument d’Easttown)

Moses Ingram (Lady’s Gambit)

Kathryn Hahn (WandaVision)

Meilleure réalisation dans une série limitée, une anthologie ou un film pour la télévision

Hamilton

je pourrais te détruire

Jument d’Easttown

Gambit de la dame

Le chemin de fer Undergorun

Sorcière écarlate et vision

Meilleur scénario dans une série limitée, une anthologie ou un film conçu pour la télévision

je pourrais te détruire

Jument d’Easttown

Gambit de la dame

WandaVision

La cérémonie de cette année sera présentée par le comédien et comédien Cedric the Entertainer, et se déroulera également avec un public tout comme l’épisode précédent.

Allons-y !