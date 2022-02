Tous les films de Pedro Almodóvar disponibles sur Netflix

Quand on pense aux référents cinéma espagnolun nom apparaît presque automatiquement : Pedro Almodóvar. Le réalisateur, scénariste et producteur de 72 ans a su construire une carrière qui lui a valu des Oscars, des prix Goya et l’a même amené à être président du jury du Festival de Cannes. Et comme sa créativité ne s’arrête pas, ce vendredi il va Netflix son dernier film Mères parallèles. Que voit-on en attendant chez le géant du streaming ? Ici, nous vous disons!

Protagonisée par Pénélope Cruz et Milena Smithle film mettait en scène les performances d’icônes de l’univers de son réalisateur comme Aitana Sánchez Gijón, Rossy de Palma, Julieta Serrano et Israel Elejalde. C’est une histoire émouvante dans laquelle deux femmes se rencontrent dans une chambre d’hôpital où elles vont accoucher, ce qui les amènera à tisser un lien si étroit qu’il changera leur vie à tous les deux.

Pour battre la première produite par le N rouge, la plateforme a été chargée d’intégrer dans son catalogue 11 films emblématiques qui ont marqué la carrière de Pedro Almodóvar, parmi lesquels des succès tels que Revenir, avec également Penélope Cruz, qui a rapidement réussi à se positionner parmi les tendances des services d’abonnement. Revoyez ci-dessous toutes les propositions du réalisateur espagnol disponibles sur le site.

+ 11 films d’Almodóvar à regarder sur Netflix

11. Dans le noir (1983)

Jeter: Cristina Sánchez Pascual, Wil More et Laura Cepeda.

Parcelle: Yolanda, une chanteuse qui vend de l’héroïne à côté, prend la fuite lorsqu’un accord tourne mal. Maintenant, elle est poursuivie par des voyous et son seul refuge est un couvent.

10. Qu’ai-je fait pour mériter cela ? (1984)

Jeter: Carmen Maura, Ángel de Andrés López et Gonzalo Suárez.

Parcelle: Une femme au foyer s’occupe de son mari voyou, de ses deux fils capricieux et de sa grand-mère, qui vivent avec elle dans un petit appartement.

9. La loi du désir (1987)

Jeter: Eusebio Poncela, Carmen Maura et Antonio Banderas.

Parcelle: Un triangle amoureux entre un réalisateur gay, son véritable amour et un fan obsessionnel met en danger la sœur trans adorée du cinéaste, une actrice au passé sombre.

8. Femmes au bord de la crise de nerfs (1988)

Jeter: Carmen Maura, Antonio Banderas et Julieta Serrano.

Parcelle: Lorsque son amant la quitte, Pepa voit comment sa vie, et celle de tout le monde autour d’elle, commence à devenir incontrôlable dans un tissu fou de mensonges.

7. Talons hauts (1991)

Jeter: Victoria Abril, Marisa Paredes et Miguel Bosé.

Parcelle: Un meurtre complique encore la relation entre une chanteuse célèbre et sa fille dont elle est séparée, qui a épousé quelqu’un du passé de sa mère.

6. Kika (1993)

Jeter: Verónica Forqué, Peter Coyote et Victoria Abril.

Parcelle: Une maquilleuse noue une relation amoureuse avec un photographe voyeur et son beau-père, qui pourrait être son assassin.

5. La fleur de mon secret (1995)

Jeter: Marisa Paredes, Juan Echanove et Carmen Elias.

Parcelle: Marre d’écrire des livres vides de sens et au bord du divorce, une romancière d’amour prend un emploi dans un journal sous un pseudonyme.

4. Chair tremblante (1997)

Jeter: Javier Bardem, Francesca Neri et Liberto Rabal.

Parcelle: En route pour rendre visite à la toxicomane Elena, le jeune Victor tire sur un policier et se fait arrêter. Un an plus tard, il découvre qu’Elena a épousé cet homme.

3. Parlez-lui (2002)

Jeter: Javier Camara, Darío Grandinetti et Leonor Watling.

Parcelle: Lors d’une visite à la clinique où sa compagne est plongée dans le coma, Marco noue un lien privilégié avec un infirmier qui s’occupe d’une femme dont il est amoureux.

2. Mauvaise éducation (2004)

Jeter: Gael García Bernal, Fele Martínez et Daniel Giménez Cacho.

Parcelle: Un réalisateur retrouve son ami d’enfance, qui partage une courte histoire qu’il a écrite sur le harcèlement à l’école.

1. Retour (2006)

Jeter: Penelope Cruz, Carmen Maura et Lola Duenas.

Parcelle: Afin de résoudre des problèmes qu’elle n’a pas résolus au cours de sa vie, une femme retourne dans sa ville natale de La Mancha, en Espagne… Mais de manière fantomatique.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂