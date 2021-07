Comme Tom Holland, un autre acteur est tombé amoureux de Zendaya

Le 2 juillet, Page Six a obtenu les photos que les fans de Spiderman attendent depuis quatre longues années : Tom Holland, l’acteur de Peter Parker et sa co-star, Zendaya, ont été aperçus en train de s’embrasser pour la première fois après avoir assuré, plus d’une fois, qu’ils n’étaient que des amis.. Pendant longtemps, les acteurs ont été expédiés par des fans de Marvel, mais ce n’est que maintenant, avec la sortie du dernier film, qu’ils ont franchi le pas tant souhaité par tous.

Cependant, jusqu’à présent, ni Tom Holland ni Zendaya n’a confirmé ou nié leur relation. C’est pourquoi, les photos suivantes qui ont été publiées des acteurs, tout en profitant de dates différentes, ont augmenté ces rumeurs et, en fait, ont presque assuré que les jeunes stars de Marvel sont maintenant un couple dans la vraie vie, comme cela s’est produit avec les débuts de Spider. -Man Tobey Maguire et Andrew Garfield et leurs co-stars.

Cependant, contrairement à la première génération de Peter Parker, Tom Holland vous avez un problème dans votre relation : Il n’est pas le seul acteur à avoir été hypnotisé par Zendaya après avoir travaillé avec elle. En 2017, la même année, il est sorti Spiderman : Retrouvailles, où le Britannique et l’ancienne star de Disney se sont rencontrés, elle a également joué Le plus grand showman.







Mais, dans cette comédie musicale, en plus d’avoir la présence du grand Hugh Jackman, Zendaya a également partagé l’écran avec Zac Efron. Lui jouant Phillip Carlyle et elle jouant Anne Wheeler formaient un couple fictif avec beaucoup de chimie qui, en fait, semble également avoir traversé l’écran, du moins pour Efron qui a avoué son amour pour sa costar.

Alors qu’Efron, comme Tom HollandIl n’a jamais dit qu’il était amoureux de Zendaya, ouais Il a dit que c’était son meilleur baiser fictif. Devant sa compagne et dans une interview promotionnelle pour le film, l’ancienne star de Lycée Musical Il a dit: « Je pense que c’est peut-être mon baiser préféré», à laquelle elle a lancé : «quand ils arrivent à avoir le courage de s’accrocher et de s’embrasser, c’est un moment musical épique”.

Zendaya et Zac Efron dans l’interview promotionnelle. Photo : (@zacefron)



A noter qu’à cette époque, Efron possédait déjà une importante filmographie, alors que Zendaya était encore au faîte de sa carrière. Cependant, l’artiste commençait déjà à piétiner en raison de sa polyvalence, de son charisme et de son niveau d’acteur, qu’elle combinait également avec le chant, et c’est ce qui Il a captivé Hollande dès le début car, en 2017, c’est lorsqu’il l’a déclarée son célèbre coup de coeur.