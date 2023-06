« La promesse » : pourquoi La 1 a diffusé deux épisodes de la série mercredi 31 mai

Un double chapitre ? C’est vrai, la sérieLa promesseil a donné à son millions de fans beaucoup d’émotions à deux reprises le 31 mai où il a été possible de voir, à travers les écrans de La 1, la diffusion de deux épisodes de la Roman espagnol. Malgré le fait que pour beaucoup, c’était quelque chose de remarquable et d’important, certains n’en comprennent toujours pas la raison. Ici, nous vous disons.

Dans « La promesse » l’histoire des deux des familles, à une époque d’avant la première guerre mondiale, il est devenu le favori de la téléaudience en Espagne. Avec le rôle principal de Ana Garcés, Arturo Sanchoentre autres, la fiction est considérée comme l’une des meilleures de ces derniers temps.

Mais bien « La promesse» diffuse quotidiennement un épisode, à travers le 1 de RTVEil mercredi 31 mai 2023 tout le monde a été surpris lorsque deux épisodes de la série espagnole ont été diffusés. Quelle était la raison?

Ana Garcés joue Jana dans la série « La Promesa » (Photo : RTVE)

LE DOUBLE CHAPITRE DE « LA PROMESSE »

« La promesse» est une production que personne ne veut manquer car chaque épisode apporte quelque chose de nouveau à son public. Par conséquent, son niveau de réglage est l’un des plus remarquables. De plus, le double chapitre était quelque chose qui n’avait pas été vu depuis sa première en janvier 2023.

QUELS ONT ÉTÉ LES DOUBLES ÉPISODES ?

Tous ceux qui suivent quotidiennement « La promesseIl faut se rappeler que la série espagnole a diffusé l’épisode 106. Mais à cela s’est ajouté l’épisode 107, qui a également été diffusé.

POURQUOI UN DOUBLE CHAPITRE A-T-IL ÉTÉ PUBLIÉ ?

Selon le portail Informalia, la diffusion de ce double chapitre était due au fait qu’il s’agissait de l’un des moments les plus intéressants de la production espagnole. De plus, il précise que puisque cela s’est produit fin mai, cela coïncide avec l’intérêt du réseau de télévision »pour assurer de bonnes données d’audience ».

Il explique également que cela est dû au grand succès de la série et à la révélation de la saison. A noter que la fiction atteint 12% au dessus des autres productions. Il a également dû lutter contre les productions de l’Eurovision, en plus de la diffusion de la finale de la Copa del Rey, entre autres événements.

María Castro dans le rôle de Pía Adarre dans la série « La Promesa » (Photo : RTVE)

QU’EST-CE QUI REND « LA PROMESSE » SPÉCIAL ?

« La promesse» est sorti en janvier 2023, en Espagne. Depuis, la production s’est beaucoup démarquée par son décor, ses maisons et châteaux d’époque. Un autre détail important est le vêtements des personnages. Alors que les femmes portent des robes et des accessoires qui leur donnent une touche d’élite, les hommes portent un costume selon l’époque où le élégance et bien s’habiller.

Également professionnalisme de ses acteurs C’est un fait qu’on ne peut ignorer. C’est pourquoi cette fiction est l’une des plus vues ces derniers mois.

COMMENT VOIR « LA PROMESSE » ?

« La promesse » Elle est diffusée du lundi au vendredi en Espagne à travers le signal de La 1, la première chaîne de télévision espagnole (TVE). La série est également disponible via la plateforme de streaming RTVE Play, en ligne et en direct.