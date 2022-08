She-Hulk: le clip de l’avocat trouve Jennifer Walters forcée de quitter la route par un vaisseau spatial géant

Le dernier clip de la série imminente Disney + Marvel, She-Hulk : avocate, taquine la préparation des origines du personnage principal et comment elle devient un super-héros vert de 6 pieds 7 pouces. Publié avec l’aimable autorisation de IMDb, la nouvelle séquence montre Jennifer Walters de Tatiana Maslany lors d’une balade en voiture calme et joviale avec son cousin Bruce Banner, joué une fois de plus par Mark Ruffalo. Bien sûr, ce que Jennifer ne sait pas, c’est que sa vie est sur le point de changer pour toujours. Vous pouvez consulter le nouveau clip de She-Hulk : avocate dessous.

Nous sommes maintenant à moins d’une semaine de la sortie de She-Hulk : avocate, avec le clip offrant un autre regard sur ce que le public peut attendre de la sortie de la sitcom-esque Marvel. La séquence taquine l’événement qui fera de Jennifer Walters le super-héros titulaire, son origine subissant quelques changements alors qu’elle passe des pages de Marvel Comics à l’action en direct.

Alors que son homologue de bande dessinée acquiert ses pouvoirs de son plein gré suite à une transfusion sanguine donnée par son cousin Bruce Banner, la Jennifer Walters de She-Hulk : avocate aura plutôt la grandeur sur elle. Lorsque ce trajet en voiture serein s’aggrave soudainement, Jennifer deviendra She-Hulk après qu’une partie du sang de son Bruce lui ait été accidentellement transmise pendant le chaos de l’accident de voiture – le chaos qui résulte d’un vaisseau spatial géant de style Sakaar et lors d’une conversation sur la vie amoureuse de Steve Rogers.

Ce changement d’origine devrait jouer un grand rôle dans la série, Jennifer ayant du mal à accepter son nouveau pouvoir et sa nouvelle responsabilité. Tout ce qu’elle voulait être, c’était une avocate, et maintenant elle doit se battre contre des super-vilains et des monstres d’un autre monde.





She-Hulk : avocate est sur le point de commencer à diffuser sur Disney + à partir de la semaine prochaine

Marvel Studios/Disney+

She-Hulk : avocate sera la première comédie directe de Marvel Studios, avec des plaisanteries, des blagues et des ruptures de quatrième mur à gogo. La série suit Jennifer Walters, la cousine de Bruce Banner, qui obtient son propre ensemble de super pouvoirs et se transforme en une forme géante et verte à la suite d’un accident de voiture. Maintenant capable de devenir le super-héros vert de 6 pieds 7 pouces connu sous le nom de She-Hulk, Jennifer est chargée de gérer les cas impliquant d’autres surhumains. Y compris les goûts de l’ancien méchant de Hulk, The Abomination.

La série sera animée par Orphelin noir la star Tatiana Maslany dans le rôle de Jennifer Walters alias She-Hulk, avec Avengers : Fin de partie la star Mark Ruffalo reprenant son rôle de Bruce Banner AKA The Hulk. L’acteur Tim Roth revient également, reprenant son rôle d’Emil Blonsky AKA Abomination de 2008 L’incroyable Hulkavec Benedict Wong à nouveau dans le rôle de Wong.

Sans doute l’élément le plus excitant de She-Hulk : avocatecependant, est la réintroduction de Casse-cou. Spider-Man : Pas de retour à la maison la star Charlie Cox revêtira à nouveau le costume à cornes, cette fois en rouge et jaune saisissants, l’homme sans peur devant jouer un rôle majeur dans She-Hulk : avocate avant de se lancer dans sa propre série autonome.

She-Hulk : avocate La première est prévue le 18 août 2022 et comprendra neuf épisodes, se terminant le 13 octobre dans le cadre de la phase quatre du MCU.