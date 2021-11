Jay-Z a quitté Instagram après seulement un jour.

Dermalogica Clearing Defense SPF30 - crème de jour matifiante avec protection SPF à large spectre

Clearing Defense SPF30 est un hydratant matifiant avec une protection SPF à large spectre. Clearing Defense SPF30 agit comme une barrièreècontre les rayons UV nocifs, la pollution de l'air et maquillage sans quitter les poresën se cacher. Pour éviter l'excès de sébum, cette crème de jour contientèavec un complexe TT breveté qui réduit la production de sébum, ce qui le rend idéal pour les jeunes à la peau impure et grasse. Conseils d'utilisation : - Commencez à nettoyer le visage avec Breakout Clearing Foaming Wash - Continuez avec le toner Breakout Clear All Over - Appliquer une généreuse quantité de Clearing Defense SPF30 sur le visage et le cou, de préférence 30 minutes avant l'exposition au soleil - Vous pouvez appliquer le Breakout Clearing Booster localement sur les impuretés actives