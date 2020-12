«  Liste à un million de dollars  »: Ronita Kalra décrit Luis D.Ortiz comme son «  frère  » mais révèle qu’il a disparu de sa vie

Ronita Kalra, bras droit de Luis D.Ortiz sur Inscription à un million de dollars à New York dit Ortiz a disparu de sa vie quand il a quitté New York.

Luis D. Ortiz | Mike Coppola / Getty Images

«Il a quitté l’entreprise et j’ai essayé de rester en contact», a déclaré Kalra sur le Derrière la corde de velours avec David Yontef Podcast. Mais elle admet qu’elle ne sait où il se trouve que sur Instagram.

Kalra est devenu un allié visible pour Ortiz dans la série, en particulier lorsqu’il s’est débattu pour quitter l’immobilier. Ortiz a passé la saison 5 à réaliser qu’il était malheureux et a finalement quitté la série. Il a voyagé en France et les fans ont pensé qu’il avait enfin trouvé le bonheur. Mais il a révélé plus tard qu’il avait sombré dans une profonde dépression, traversant des jours très sombres.

Avec l’aide de l’ami Fredrik Eklund, Ortiz est finalement revenu à New York et à la série la saison dernière. Ortiz et Kalra sont devenus des amis encore plus proches, se liant par des accords mais aussi devenant de nouveaux parents.

Mais maintenant, Ronita Kalra n’entend plus parler de Luis D.Ortiz

Kalra a dit qu’elle était triste qu’Ortiz ne soit plus dans sa vie. «Je pense qu’en ce moment, selon Instagram, il est [in New York] avec son bébé et sa maman bébé », dit-elle.

Et même si elle était choquée qu’il se soit éloigné de la série la première fois, elle n’était pas surprise qu’il soit parti cette fois. «Et j’ai essayé de le convaincre de rester», se souvient-elle de la décision d’Ortiz de partir pendant la saison 5.

CONNEXES: « Liste d’un million de dollars »: Luis D.Ortiz a un adieu en larmes avec sa fille Leela avant de partir pour le tournage

«Si vous avez regardé, j’ai essayé dur [to get him to stay], » elle a continué. «Je lui ai dit, ne fais pas ça. Vous allez le regretter. Mais il est difficile de dire cela à quelqu’un qui vous dit simplement qu’il est malheureux. Vous savez, qui suis-je pour vous garder malheureux?

Elle a dit que ce qui a rendu son premier départ encore plus difficile, c’est qu’Ortiz est également devenu une force dominante dans l’industrie. «Il allait de mieux en mieux dans l’entreprise au match», a-t-elle déclaré.

Ronita Kalra décrit Luis D.Ortiz comme une famille

Le magnat de l’immobilier Howard Lorber, qui est souvent présenté dans l’émission, a également été choqué lorsque Ortiz a décidé de quitter. « Tout le monde [was shocked]», Fit-elle remarquer. «J’ai pleuré à la télé. Je jure que je ne pleurerais jamais à la télévision.

Bien qu’elle ait dit qu’elle n’avait pas entendu d’Ortiz, elle pense qu’il parle à Eklund. «Mais maintenant, avec une quarantaine similaire, je ne sais pas si personne ne s’est jamais vu», a-t-elle déclaré. « Je ne suis pas sûr. » Ajoutant: «C’est vraiment triste», qu’elle n’est plus en contact avec Ortiz.

CONNEXES: « Liste d’un million de dollars »: Luis D.Ortiz a trouvé sa joie d’être un père

Elle félicite Ortiz d’avoir rendu public ses problèmes de santé mentale. «Il a certainement été aux prises avec des problèmes de santé mentale, ce que je pense qu’il a eu le courage de partager», a-t-elle déclaré. «Mais il a lutté contre la dépression et il se passait des choses dans sa vie qui, vous savez, c’est une maladie. C’est une chose réelle.

Kalra a dit qu’elle adorerait renouer avec Ortiz si possible. «Il était comme mon frère comme nous passions chaque jour ensemble», a-t-elle remarqué. «Je veux dire, les gens disent: ‘Oh, vous avez une femme au travail et un mari au travail.’ Comme si c’était vrai. Mais nous avons le même âge. Je le considérais vraiment comme une famille. Il a prononcé un discours à mon mariage. Il a prononcé un discours à mon mariage. Comme s’il était ma famille. Et c’est triste pour moi, mais c’est ce que c’est.