Hunter Schafer d’Euphoria rejoint Anne Hathaway et Michaela Coel pour Mother Mary d’A24

Euphorie étoile Chasseur Schafer est le dernier ajout à la prochaine épopée de musique pop de David Lowery Mère Marie, par date limite. L’actrice rejoint Anne Hathaway, lauréate d’un Oscar, et Michaela Coel, lauréate d’un Emmy Award, lors de la troisième sortie de Lowery pour A24. Le réalisateur était auparavant aux manettes de Une histoire de fantôme et acclamé par la critique Le Chevalier vert pour la célèbre société de production. Lowery a récemment travaillé sur Peter Pan et Wendy, qui a fait ses débuts sur Disney + le mois dernier. Schafer est surtout connu pour avoir incarné Jules Vaughn dans la série primée aux Emmy Awards de HBO Euphorie (également une production A24).





Mère Marie est décrit comme une « épopée de la musique pop » qui suit la relation entre un musicien fictif (Hathaway) et un créateur de mode emblématique (Coel). Selon Deadline, Schafer a été choisi pour Hilda, l’assistante du personnage de Coel. Le tournage aura lieu en Allemagne. Lowery, Toby Halbrooks et James M. Johnston produiront avec Jeanie Igoe de Homebird Productions et Jonas Katzenstein, Maximilian Leo et Jonathan Saubach d’augenschein Filmproduktion. Mère Marie comprendra une musique originale écrite et produite pour le film par Charli XCX et Jack Antonoff, ainsi qu’une partition originale de Daniel Hart.

Schafer jouera dans la prochaine préquelle de Hunger Games La ballade des oiseaux chanteurs et des serpents. Le film, qui met également en vedette Tom Blyth, Rachel Zegler, Peter Dinklage, Josh Andrés Rivera, Jason Schwartzman et Viola Davis, devrait sortir le 17 novembre. Schafer devrait également diriger le thriller d’horreur Coucouface à Dan Stevens et Jessica Henwick, et apparaissent dans Etun film d’anthologie du réalisateur Yorgos Lanthimos, avec Emma Stone, Jesse Plemons, Willem Dafoe, Hong Chau, Joe Alwyn, Mamoudou Athie et Margaret Qualley.





Hunter Schafer et Euphorie

HBO, 2022

Depuis 2019, Schafer a dépeint Jules Vaughn, un amoureux de Zendaya’s Rue, sur Euphorie. En plus de jouer dans la série, Schafer a co-écrit l’épisode F ** k quiconque n’est pas un Sea Blob, aux côtés du créateur de la série Sam Levinson, et a été co-producteur exécutif. L’actrice devrait revenir pour la troisième saison prévue. Fin 2022, Schafer s’est entretenu avec The Hollywood Reporter de ce à quoi pourrait ressembler l’avenir de Jules au retour de la série :

« Chacun de ces personnages a son propre vice d’une certaine manière, et je pense que le produit du vice de Jules qu’elle recherche est la proximité avec les autres et se sentir affirmé dans cette proximité sans aucun jugement ou lien réel et sécurité à cet égard », dit-elle. «Je pense qu’elle ne le trouve pas de la meilleure façon la plupart du temps, mais je pense qu’en fin de compte, c’est ce qu’elle recherche – ce qu’elle sait est là avec Rue mais il y a des trucs sur le chemin; ce qu’elle sait est avec son père, mais il y a des trucs sur le chemin; ce qu’elle sait pourrait être avec Elliot, mais c’est un toxicomane et tout.

Euphorie a été renouvelée pour une troisième saison en 2022 qui devrait être diffusée en 2024. La récente grève de la WGA pourrait avoir un impact sur cette date car le producteur Jeremy O. Harris a récemment déclaré que Levinson n’était pas susceptible de franchir les lignes de piquetage et a appelé le PDG de Warner Bros. Discovery, David Zaslav à conclure un accord pour assurer la production programmée de la série.