Riley Keough s’est souvenu du temps « incroyable » du tournage de Daisy Jones & The Six

Tel que rapporté par PEOPLE, star Riley Keough a récemment parlé au point de vente de son temps « incroyable » à filmer la prochaine série Amazon Prime Daisy Jones et les six lors de la première apparition publique de l’acteur depuis le décès de sa mère (feu Lis Marie Presley). Jeudi, lors de la première du tapis rouge de l’émission à Los Angeles, Keough a parlé à PEOPLE de son expérience en jouant Daisy Jones, l’une des chanteuses principales du groupe de rock fictif des années 1970.





Daisy Jones et les six est basé sur le best-seller 2019 du même nom de Taylor Jenkins Reid, qui suit le groupe de rock fictif de LA Daisy Jones & The Six (qui s’inspire vaguement de Fleetwood Mac) dans leur chasse à la célébrité mondiale et leur séparation ultérieure à la hauteur de leur renommée.

Riley Keough a déclaré que c’était « très excitant » de monter sur scène en tant que Daisy Jones après un an et demi de répétitions.

Keough (qui est la petite-fille de feu Elvis Presley) a révélé ce que cela faisait de jouer un chanteur. Elle a dit: « Je veux dire, c’était incroyable parce que je suis passionnée par la musique et nous avions répété pendant un an et demi. Donc, au moment où nous sommes arrivés sur scène, c’était très excitant et nous étions tous ravis de pouvoir tester ce que nous pratiquions depuis si longtemps et c’était merveilleux. »

La première de jeudi au TCL Chinese Theatre à Hollywood a également marqué la première apparition de l’actrice sur le tapis rouge depuis le décès de sa mère. Lors de la première de la série, Keough a été rejointe par son mari, Ben Smith-Petersen. Pour la première, l’acteur portait une robe noire assise avec des gants assortis et des escarpins noirs classiques. Elle a terminé son look avec des boucles d’oreilles vert émeraude accrocheuses et avait les cheveux en vagues lâches.

Auparavant, en décembre 2022, l’actrice avait parlé à PEOPLE de la façon dont elle Daisy Jones et les six le personnage a rappelé Logan chanceux acteur de sa maman.

À l’époque, L’expérience de la petite amie La star a déclaré : « Ma mère est certainement une source d’inspiration pour moi », avant de qualifier sa mère de « femme très forte et intelligente ». Keough a ensuite déclaré: « J’ai été élevé par quelqu’un qui faisait son propre truc et ne se souciait pas vraiment de ce que les autres pensaient. Elle était définitivement une source d’inspiration pour moi. »

La mère de Keough est décédée le mois dernier après avoir été emmenée dans un hôpital de Los Angeles pour un éventuel arrêt cardiaque. La mort de Presley a suivi celle de son défunt fils Benjamin Keough, décédé par suicide en 2020 alors qu’il avait 27 ans.