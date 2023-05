John Wick 5 : Lionsgate confirme que le cinquième film est en développement

in

L’énorme accueil du public -et le grand impact au box-office- s’est transformé John Wick: Chapitre 4 dans l’un des succès les plus pertinents de 2022. C’est pourquoi Lionsgate n’a pas tardé à confirmer que la franchise dirigée par Keanu Reeves poursuivra son expansion. De cette façon, il a été officiellement annoncé que le cinquième opus est déjà en développement.

Neuf ans se sont écoulés depuis john mèche Il a d’abord frappé les théâtres. Depuis, trois autres films sont sortis qui poursuivent l’histoire de l’anti-héros. Le dernier s’est concentré une fois de plus sur le légendaire assassin à la retraite qui revient à l’action dans une quête incontrôlable de vengeance. La vérité est que l’intrigue a attiré des millions de téléspectateurs à travers le monde qui attendent déjà sa suite.

comme annoncé joe drakele président du Lionsgate’s Motion Picture Group, le cinquième film de john mèche est en cours de création. « Maintenant, nous nous déplaçons à travers la franchise, pas seulement dans l’espace du jeux videomais aussi en observant quelle est la cadence régulière du retombées», a souligné le producteur. Et il a soutenu : «La télévision développe vraiment cet univers afin qu’il y ait une cadence régulière d’une franchise qui a un appétit clair pour le public.”.

Dans le même ordre d’idées, il a annoncé : «Ce qui est officiel, c’est que, comme vous le savez, ballerine C’est le premier spin-off qui sortira l’année prochaine.”. C’est le film dérivé qui suivra un danseur meurtrier joué par Ana de Armas. Le projet sera réalisé par Len Wiseman et montrera la protagoniste prise dans le meurtre de sa famille.

Enfin, il conclut :Nous développons trois autres projets, dont jean mèche 5 et la série télévisée Le Continental qui sera diffusé prochainement. Nous construisons un univers, et lorsque ces cinq films arriveront, cela se déroulera de manière organique. Ils peuvent compter sur une cadence John Wick régulière”.

