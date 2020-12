Motorola annonce la mise à jour d’Android 11 pour Moto Razr 5G, Moto G 5G, Moto Edge et plus

Tendance FP23 déc.2020 12:16:04 IST

Motorola a annoncé une liste de ses smartphones qui reçoivent la dernière mise à jour Android 11. La liste comprend 23 téléphones. Prendre à leur blog, Motorola a écrit: « Dites bonjour aux nouvelles commandes puissantes améliorées de l’appareil, aux moyens plus simples de gérer les conversations, aux paramètres de confidentialité et bien plus, prévus pour votre smartphone Motorola », avec Android 11. Android 11 facilitera une meilleure gestion des conversations Conversations et bulles de discussion. Les utilisateurs peuvent voir, répondre et contrôler les conversations sur plusieurs applications de messagerie, toutes au même endroit. Les conversations prioritaires s’affichent sur l’écran de verrouillage.

Les utilisateurs peuvent également contrôler les appareils connectés compatibles à partir d’un seul endroit sur le téléphone. Il leur suffit d’appuyer longuement sur le bouton d’alimentation pour voir et gérer les appareils connectés. Enfin, ils peuvent désormais décider comment et quand les données sont partagées en définissant des autorisations uniques.

Les appareils Motorola qui recevront la mise à jour du système d’exploitation Android 11 sont:

Motorola Razr 5G

Motorola Razr 2019

Motorola Edge

Motorola Edge +

Motorola One 5G

Action Motorola One¹

Fusion de Motorola One

Motorola One fusion +

Motorola One hyper

Vision Motorola One

Moto G 5G

Moto G 5G plus

Moto G rapide

Puissance Moto G

Moto G Pro

Stylet Moto G

Moto G9

Moto G9 Play

Moto G9 Plus

Puissance Moto G9

Moto G8

Puissance Moto G8

Lenovo K12 Note

Le blog a également déclaré que Motorola one action a été lancée sur la plate-forme Android One uniquement en Amérique latine et en Europe à l’exception de la Russie et a reçu des mises à niveau du système d’exploitation vers Android 10. Selon le blog, ils recevront Android 11. Cependant, ceux vendus aux États-Unis et le Canada ne fait pas partie de la plate-forme Android One et ne recevra pas le système d’exploitation Android 11.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂