« Huérfanos de su tierra » : histoire, acteurs, personnages et tout sur le feuilleton brésilien « Órfãos da Terra »

« Orphelins de leur terre » (« Órfãos da Terra » dans sa langue d’origine) est un feuilleton brésilien Produite et diffusée par Rede Globo en 2019. La série raconte l’histoire d’amour de Jamil et Laila, deux réfugiés syriens qui doivent quitter leur patrie et trouver un endroit au Brésil pour reconstruire leur vie, mais ils devront d’abord faire face à de nombreux obstacles.

Créé par Thelma Guedes et Duca Rachid, et réalisé par André Camara, « Les orphelins de leur terre » atteindra le réseau de télévision américain hispanophone, UniMás. Le mélodrame brésilien sera présenté en première le lundi 26 juillet.

Le feuilleton met en vedette Julia Dalavia, Renato Góes, Alice Wegmann, Carmo Dalla Vecchia, Anajú Dorigon, Rodrigo Simas, Emanuelle Araújo, Danton Mello, Kaysar Dadour, Eli Ferreira, Ana Cecília Costa, Marco Ricca, Carol Castro, Eliane Giardini et Paulo Betti , acteurs reconnus dans leur pays d’origine.

QU’EST-CE QUE « LES ORPHELINS DE LEUR TERRE » ?

« Orphelins de leur terre » raconte l’histoire de Laila (Julia Dalavia) et Jammil (Renato Góes), qui tombera amoureux et souhaitera ne jamais se séparer. Cependant, son rêve ne sera pas facile à réaliser, car ses ennemis, Dalila Abdallah (Alice Wegmann) et AZiz Abdallah (Herson Capri) voudra se venger.

L’histoire commence lorsque la famille de Laila est victime d’un bombardement en Syrie. Par sécurité ils déménagent au Liban, mais malheureusement le frère de la jeune femme finit grièvement blessé et, pour lui sauver la vie, elle sera contrainte d’épouser Aziz Abdallah, un puissant cheikh.

Cependant, lorsque l’enfant meurt, Laila s’enfuit au Brésil avec ses parents. Quand Aziz se rend compte que sa fiancée s’est enfuie, il envoie après elle Jammil, un homme de main et fiancé de sa fille, Delilah.

Lorsque Laila et Jammil se rencontrent, ils tombent inévitablement amoureux et deviennent des fugitifs d’Aziz, qui décide de se rendre au Brésil à leur recherche. L’histoire prend une tournure inattendue lorsque le cheikh est mystérieusement assassiné et que sa fille, Delilah, poursuit le plan de vengeance contre les jeunes amants.

COMBIEN DE CHAPITRES ET DE SAISONS « LES ORPHELINS DE SA TERRE » A-T-IL ?

« Les orphelins de leur terre » n’a qu’une saison et se compose de 90 chapitres dans sa version internationale. Il a été diffusé du 2 avril 2019 au 27 septembre de la même année par Rede Globo.

ACTEURS ET PERSONNAGES DES « ORPHES DE SA TERRE »