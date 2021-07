Jujutsu Kaisen Saison 2: Date de sortie, distribution, intrigue et bien plus encore

– Publicité –



Jujutsu Kaisen Saison 2 reste l’une des séries les plus attendues du moment. La première saison de Jujutsu Kaisen était également une série de mangas la plus vendue. La plupart des séries animées sont des adaptations de mangas. Ils sont généralement fabriqués après des années. Jujutsu Kaisen a été publié pour la première fois sous forme de manga en 2018. La publication originale de « Jujutsu Manga », en 2018, est devenue un favori des fans en un rien de temps. C’était un grand favori des fans qui a pu être adapté et publié sur Netflix en un an.

À l’heure actuelle, plus de 50 000 000 d’exemplaires du Jujutsu Kaisen des mangas étaient en circulation.

Jujutsu Kaisen est-il renouvelé pour la saison 2 ?

Jujutsu Kaise a reçu une note IMDb de 8,7 lors de sa première saison. SunghooPark est le réalisateur. La série a été produite par le studio d’animation MAPPA. Le manga populaire a été bien accueilli dans la version animée adaptée. Les fans attendent avec impatience toute annonce officielle concernant son statut de renouvellement. Les nouvelles concernant la production de la deuxième série ne sont pas disponibles pour le moment. Cependant, la série sera probablement de retour dans le futur en raison de son immense popularité. MAPPA pourrait bientôt annoncer cette annonce. Jujutsu Kaisen a été nommé 30e meilleur anime de tous les temps. C’est un exploit impressionnant.

Jujutsu Kaisen Saison 2 Date de sortie prévue

Les fans de Jujutsu Kaisen ne sont pas déçus. Quelques heures avant la fin de la saison, les créateurs de Jujutsu Kaisen ont confirmé qu’ils produiraient le film intitulé « Jujutsu Kaisen 0 ». Selon MAPPA et les showrunners, cette intrigue constituera la préquelle de la série. L’intrigue peut être décrite comme « Tokyo Metropolitan Curse Technical School ». Cette histoire sera centrée sur Rika Orimoto et Yuta Okaykotsu. La bande annonce du film est disponible. Il révèle que le film sortira à l’hiver 2022.

Hajime Yakota, directeur de la programmation de MBS, parle de l’avenir. Elle a révélé qu’ils n’avaient aucune information concrète sur l’avenir. On peut supposer qu’il y aura une deuxième saison Shonen-anime parce que le manga Jujutsu Kaisen, qui compte 16 volumes, est de retour. Il n’y avait pas beaucoup de décalage horaire entre les annonces et la date de sortie de la première saison, les fans pourraient donc avoir plus de temps à attendre l’annonce.

Qu’en est-il du casting de la saison 2 de Jujutsu Kaisen ?

Yuji est le protagoniste de la première saison. Junya Endoki joue ce rôle. Junichi Suwabe exprime Sukuna. Yuma Urchida exprime Megumi. AsamiSeto exprime Nobara. Yuichi Nakamura voix Satoru. Aucune information n’a été publiée sur le casting de la saison 2. Cependant, les acteurs principaux reprendront probablement leur rôle de doubleur. Cependant, la série obtient une préquelle qui élargira ses horizons. La saison 2 adaptera d’autres tomes de la série manga. Il y aura des acteurs supplémentaires.

À quoi peut-on s’attendre de l’intrigue de la saison 2 de Jujutsu Kaisen ?

La série de mangas de GegeAkutami du même nom a été très populaire sous sa forme anime. Aux Anime Awards, il a été élu anime de l’année. Alors que l’avenir de la série est en discussion, un voyage dans le passé pourrait ouvrir de nouvelles possibilités. La première saison durait 24 épisodes et l’intrigue avançait rapidement. La saison deux sera probablement une saison à double terrain, chaque terrain ayant entre 10 et 13 terrains dans chaque bloc de trois mois.

Jujutsu Kaisen est susceptible de devenir une série de longue durée grâce au reste des volumes qui sont ouverts à l’adaptation. La finale palpitante de la saison 1 était remplie de séquences d’action. Les fans en redemandent. L’histoire est centrée sur Yuta Okkotsu. Après sa mort dans un tragique accident de voiture, l’esprit de Rikka hante Yuta. Yuta a également rejoint les sorciers Jujutsu. Ils sont une organisation secrète qui cherche à détruire Ryomen, une malédiction maléfique. Pour récupérer les pièces de Sukuna, Yuta doit faire face à diverses malédictions. La plus grande bataille n’est pas la seule bataille que les personnages doivent affronter. Ils doivent également faire face à leurs traumatismes en tuant des malédictions. Cela donne de la profondeur à la série.

Le combat entre ItadoriYuuji, NobaraKugisaki et les frères Cursed se termine en finale. Isadora devra faire face aux conséquences du meurtre d’Eso. Cette histoire peut également être utilisée comme un arc pour une saison future, car ils auraient peut-être gagné de l’énergie en tuant les jumeaux maudits. Sukuna peut devenir un archivillain plus fort. Il sera difficile de le vaincre.

La saison deux ne sera peut-être pas annoncée tant que les fans ne seront pas prêts. Cependant, les fans peuvent revisiter la première saison pour avoir un aperçu de l’intrigue et en savoir plus sur l’avenir de Yuta.