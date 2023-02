Roseanne Barr ne regardera pas The Conners : « Ça ne les a pas déconcertés d’assassiner mon personnage »

Cinq ans après avoir été virée de sa propre reprise de sitcom, Roseanne Barr réfléchit à sa sortie de Roseanne et la mort de son personnage dans la série dérivée de la série, Les Conners. En 2018, Roseanne a été relancé sur ABC avec un grand succès, car la reprise, qui a essentiellement servi de dixième saison de la sitcom, était un mastodonte des cotes d’écoute. Le réseau a renouvelé l’émission pour une autre saison, prévoyant de ramener Barr avec toutes ses co-stars pour plus de Roseanne.





Nous savons tous ce qui se passerait ensuite. L’activité controversée de Barr sur les réseaux sociaux avait conduit ABC à débrancher le Roseanne renaissance, malgré les notes élevées et les éloges de la critique qu’il avait recueillis. La décision a ensuite été prise de continuer le spectacle sans Barr, ce qui a entraîné le développement de la série dérivée. Les Conners. Il est expliqué dans la nouvelle émission que le personnage de Roseanne de Barr était décédé des suites d’une surdose d’opioïdes, après avoir caché sa toxicomanie à la famille. L’émission a connu un succès continu sans Barr, bien qu’avec des notes plus faibles, car elle en est maintenant à sa cinquième saison.

Mais il y a une personne que nous connaissons qui ne regarde pas : Roseanne Barr elle-même. Dans une nouvelle interview avec le LA Times, Barr parle longuement de ses réflexions sur le Roseanne tirer et ABC avancer sans elle. En ce qui concerne ses anciennes co-stars et l’équipe avec laquelle elle avait travaillé dans la série, Barr dit qu’elle « ne les aime pas », se demandant comment cela « ne les a pas déconcertés » de voir son personnage se faire tuer. La drôle de femme semble se sentir offensée à ce sujet après tout ce qu’elle a fait pour la série, bien qu’elle ajoute qu’elle a depuis pardonné à tout le monde.

« Je ne peux pas savoir ce qu’ils pensent ou ressentent. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ce qu’ils ont fait. Je ne suis pas comme eux. Je m’en suis rendu compte. Je ne peux pas croire ce qu’ils ont fait, avec toute la douleur que j’ai J’ai traversé pour ramener la série. Et cela ne les a pas dissuadés d’assassiner mon personnage non plus. Ils s— sur ma contribution à la télévision et à la série elle-même. Mais je pardonne à tout le monde. J’ai commencé à penser que Dieu m’avait sorti de là pour me sauver. Et une fois que j’ai commencé à penser de cette façon, j’étais, comme, beaucoup mieux loti.

Si Barr a pardonné le Roseanne acteurs et équipe, a-t-elle pu apprécier Les Conners? La réponse à cette question est un « non » retentissant. Lorsqu’on lui a demandé si elle regardait la série, Barr a répondu qu’elle ne pouvait pas se résoudre à le faire, estimant que faire tuer son personnage de cette façon était trop personnel.

« Non. Je ne peux tout simplement pas le supporter, donc je ne le fais pas. Quand ils ont tué mon personnage, c’était un message pour moi, sachant que je suis mentalement malade ou que j’ai des problèmes de santé mentale, qu’ils voulaient que je le fasse. se suicider. Ils ont tué mon personnage, et mon personnage. Et tout cela était pour vous dire merci d’avoir attiré 28 millions de téléspectateurs, ce qu’ils n’avaient jamais eu auparavant et ne reverront jamais. Parce qu’ils peuvent me baiser le cul.





Roseanne Barr dit que The Conners ne lui enlève pas son héritage

abc

Se faire virer et endurer de vives critiques en ligne n’était pas une promenade de santé pour Barr, mais elle dit qu’elle va beaucoup mieux ces jours-ci. Elle commente ce qu’il a fallu pour tourner cette nouvelle page, et il s’agissait de voir le bon côté de la situation. Indépendamment de la façon dont cela s’est terminé, Barr est fière des réalisations qu’elle a accomplies en tant que star de Roseanneindiquant combien moins de personnes regardent Les Conners que j’avais regardé le Roseanne la relance.

« Ça avait été très gratifiant. J’avais toujours voulu qu’une 10e saison de l’émission boucle tout, raconte toute l’histoire de cette famille comme je voulais la raconter. Je suis revenu après 20 ans et j’étais à nouveau n°1. C’est sans précédent. Alors j’ai commencé à penser à tous les aspects positifs de celui-ci, mon travail et la contribution que j’ai apportée à la culture pop et à la télévision, sa représentation d’une femme et de sa famille ouvrière. Ils ne peuvent pas m’enlever ça. Ils Je vais probablement essayer. »

Pendant ce temps, Barr est de retour au travail avec un nouveau concert pour la plateforme de streaming de Fox News, Fox Nation. Cela inclura une nouvelle comédie stand-up spéciale doublée Annulez ceci !faisant ses débuts le 13 février.