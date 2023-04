À quelle heure et où voir l’épisode 4 de Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba, saison 3

Animé

Kimetsu no Yaiba se prépare pour le quatrième épisode de son troisième opus. Ici, nous vous dirons quand vous devriez vous y attendre et de quoi il s’agira.

© UfotableÀ quelle heure et où voir l’épisode 4 de Demon Slayer : Kimetsu no Yaiba, saison 3.

Il Arche du village des forgerons a commencé très bien pour les fans de Tueur de démons : Kimetsu no Yaiba, puisqu’ils ont retrouvé Tanjiro dans une nouvelle aventure qui l’amène à affronter des lunes démoniaques qui font leur présentation dans cette adaptation du manga de Koyoharu Gotōge. La troisième saison de l’anime se poursuivra avec l’épisode 4 et ensuite nous vous dirons tout.

Le chapitre précédent, numéro 3, était intitulé « Une épée d’il y a 300 ans » et avait le synopsis suivant : « Avec les conseils et l’entraînement de Kotetsu, Tanjiro apprend une nouvelle capacité à comprendre les prochains mouvements de Yoriichi Type Zero. Pendant l’entraînement, Tanjiro casse la poupée mécanique, révélant une épée d’il y a plus de 300 ans ».

+ À quelle heure Kimetsu no Yaiba saison 3 épisode 4 première

Épisode 4 de la troisième saison de Kimetsu no Yaiba ouvre ce dimanche 30 avril. À quelle heure? Ce sera au moment de 11 h 45 du Mexique, du Nicaragua, du Costa Rica et du Salvador ; à 12h45 depuis la Colombie, le Pérou et l’Equateur ; à 13h45 depuis le Venezuela, la Bolivie et Porto Rico ; à 14h45 depuis l’Argentine, le Chili et le Paraguay ; et à 18h45 en Espagne.

+Où regarder Kimetsu no Yaiba saison 3 épisode 4

Les épisodes de Kimetsu no Yaiba : Arc du village des forgerons Ils peuvent être vus sur le service de streaming Crunchyroll. Traditionnellement, les premières ont lieu le jour même après leur diffusion locale, uniquement si vous êtes un utilisateur Premium. Si vous avez un compte gratuit, vous devrez attendre quelques semaines avant de pouvoir le voir avec ses sous-titres originaux.

Le quatrième épisode de Arche du village des forgerons est intitulé « Merci Tokito » et se décrit comme suit : « Un démon de première classe apparaît soudainement devant Tanjiro et Muichiro. Muichiro coupe le cou du démon, mais le démon se divise en deux et Muichiro s’envole. Tanjiro, Nezuko Mameko et Genya affrontent les deux démons, mais même Tanjiro s’éloigne à cause à l’attaque du démon qui se divise davantage. Pendant ce temps, Muichiro sauve Kotetsu d’être attaqué par un démon poisson rouge dans la forêt « .

