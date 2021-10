Alex Murdaugh fait face à des accusations liées à des fonds manquants destinés à la succession de la gouvernante

Alex Murdaugh, le descendant d’une famille légale de premier plan dans le Lowcountry de Caroline du Sud, a été inculpé jeudi dans le cadre d’une enquête sur les millions de dollars manquants dans un règlement impliquant la mort de sa femme de ménage de longue date, ont annoncé les autorités.

Murdaugh a été arrêté à Orlando, en Floride, à sa sortie d’un centre de désintoxication pour toxicomanes, où il se rétablissait après avoir affirmé avoir reçu une balle dans la tête au bord d’une route en septembre, selon la Division de l’application de la loi de Caroline du Sud, ou SLED. Il sera détenu jusqu’à une audience d’extradition et fait face à deux chefs d’accusation d’obtention de biens sous de faux prétextes.

« Aujourd’hui n’est qu’une étape de plus dans un long processus de justice pour les nombreuses victimes de ces enquêtes », a déclaré le chef de l’agence, Mark Keel, dans un communiqué. « Comme je l’ai dit précédemment, nous nous engageons à suivre les faits où qu’ils nous mènent et nous ne nous arrêterons pas tant que justice n’aura pas été rendue. »

Les héritiers de Gloria Satterfield, une femme de ménage de la famille décédée il y a trois ans dans ce qui a été initialement décrit comme une chute accidentelle, ont insisté sur le fait qu’ils n’avaient reçu aucun des produits d’un règlement de 4,3 millions de dollars qui, selon eux, a été orchestré en secret par Murdaugh.

Les fils adultes de Satterfield, Michael « Tony » Satterfield et Brian Harriott, ont déposé une plainte accusant Murdaugh et d’autres de manquement à l’obligation fiduciaire en ne les payant pas. On ne sait pas exactement où est passé l’argent et comment les autres en ont profité, mais Satterfield et Harriott avaient le droit de recevoir plus de 2,7 millions de dollars de produits d’assurance-vie, selon une ordonnance non divulguée précédemment partagée ce mois-ci avec NBC News et d’autres médias par les avocats de la succession.

Les avocats de la succession, Eric Bland et Ronald Richter, allèguent qu’après le paiement des frais juridiques liés au règlement, l’argent restant est allé à une société appelée Forge, que Murdaugh avait « constituée ». Un chèque a été envoyé à une boîte postale créée par Murdaugh, et il « s’est retrouvé avec tout l’argent », ont-ils ajouté.

Corey Fleming, l’avocat qui représentait les frères au moment de l’accord, a déclaré ce mois-ci que lui et son cabinet d’avocats rembourseraient à la succession les frais juridiques et les dépenses qu’ils ont perçus et que leur assureur paierait également ses « limites de police complètes, » selon les avocats de la succession.

Satterfield avait 57 ans lorsqu’elle est décédée des suites de blessures subies lors d’une chute dans la maison de Murdaugh, où elle a été employée pendant plus de deux décennies, selon le procès de la succession. Les avocats de la succession ont déclaré que Murdaugh avait dit à d’autres que les chiens de la famille l’avaient fait trébucher et tomber dans les escaliers. Satterfield était dans le coma pendant trois semaines avant de mourir.

Bland et Richter ont déclaré que l’arrestation de Murdaugh jeudi était « douce-amère ».

« Depuis début septembre, les familles sont confrontées à la trahison de la confiance et au fait que la mort de leur proche a été utilisée comme un véhicule pour enrichir les autres au détriment des clients », ont déclaré les avocats dans un communiqué.

Les avocats de Murdaugh ont déclaré qu’ils n’avaient pas vu de détails dans le mandat d’arrêt, mais que leur client « avait l’intention de coopérer pleinement à cette enquête ».

L’arrestation de Murdaugh – sa deuxième en deux mois – est la dernière d’une saga tordue qui a soulevé des questions sur les liens puissants de la famille.

Meurtres non résolus

Dès le début, les autorités ont considéré Murdaugh comme une personne d’intérêt pour la mort de sa femme, Margaret, et de son fils, Paul, a déclaré l’un de ses avocats dans une interview mercredi, tout en insistant sur le fait que son client n’était pas impliqué.

Les actions de Murdaugh dans la nuit de juin où il a trouvé sa femme et son fils mortellement abattus dans leur domaine rural ont été examinées alors que les enquêteurs de l’État parcouraient les preuves et démêlaient un réseau d’enquêtes criminelles – y compris celle impliquant la succession de Satterfield – engendrée par le double homicide .

Les forces de l’ordre « ont déclaré dès le départ qu’Alex était une personne d’intérêt », a déclaré son avocat, Jim Griffin, à l’affilié local de FOX WHNS à Greenville.

Les enquêteurs de l’État ont refusé de commenter les détails de l’enquête et le statut de Murdaugh dans l’enquête. Griffin n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires supplémentaires jeudi, mais a suggéré à WHNS que les enquêteurs n’avaient pas été en mesure de relier son client aux meurtres.

« On pourrait penser que si Alex était celui qui l’a fait, ce SLED aurait pu établir cela assez facilement cette nuit-là », a déclaré Griffin. « On pourrait penser qu’ils auraient fouillé sa maison et trouvé du sang quelque part. On pourrait penser qu’ils auraient trouvé les armes du crime sur la propriété. On pourrait penser qu’ils trouveraient quelque chose pour lier Alex aux meurtres, des preuves médico-légales ou indépendantes. Et à ma connaissance, ils ne l’ont pas fait. »

De gauche à droite, Paul, Margaret et Alex Murdaugh. Facebook

Murdaugh, 53 ans, qui travaillait comme avocat spécialisé dans les dommages corporels, avait un alibi la nuit des meurtres, a déclaré Griffin, et passait du temps avec sa mère, atteinte de démence, et son soignant.

Dans un appel au 911 passé par Murdaugh à 22h07, il a signalé avoir trouvé Margaret et Paul, qui ne répondaient pas.

« Ma femme et mon enfant ont été grièvement touchés », a-t-il déclaré après avoir trouvé leurs corps près des chenils de la propriété.

Au lendemain de la fusillade, et bien qu’il n’ait pas divulgué les noms des suspects ou des personnes présentant un intérêt dans l’affaire ou les motifs potentiels, les enquêteurs de l’État ont déclaré qu’il n’y avait aucun danger pour le public.

Prise de vue en bord de route

L’héritage juridique de Murdaugh – et ses liens étroits dans tout le Lowcountry pendant des décennies – l’ont rapidement mis en lumière. Son père, Randolph Murdaugh III, son grand-père, Randolph « Buster » Murdaugh Jr., et son arrière-grand-père, Randolph Murdaugh Sr., ont tous été élus au même poste que le plus haut procureur de la région, pendant près de 90 ans.

Sa vie personnelle s’est effondrée lorsque ses avocats ont déclaré qu’il avait engagé un ami et ancien client, Curtis Edward Smith, pour le tuer pendant le week-end de la fête du Travail afin qu’un autre fils, Buster, puisse bénéficier d’une police d’assurance-vie de 10 millions de dollars. Les avocats de Murdaugh ont déclaré qu’il était déprimé par la mort de sa femme et de son fils et qu’il passait d’une toxicomanie de 20 ans aux opioïdes lorsqu’il a décidé qu’il voulait mourir.

Murdaugh a été accusé de fraude à l’assurance, de complot en vue de commettre une fraude à l’assurance et de dépôt d’un faux rapport de police, et libéré sous caution de 20 000 € après s’être rendu.

Par ailleurs, Smith fait face à plusieurs accusations liées à la fraude à l’assurance et au suicide assisté, ainsi qu’à des accusations liées à la drogue pour la méthamphétamine et la marijuana après que les autorités ont déclaré les avoir trouvées chez lui.

Griffin a nié que le complot était « un stratagème d’argent élaboré », mais plutôt les actions d’un homme désespéré « qui avait perdu sa volonté de vivre ».

« S’il devait mettre fin à ses jours, il le ferait d’une manière qui profiterait à son fils », a-t-il déclaré.

Griffin a déclaré que Smith se tenait à environ 5 pieds de distance lorsqu’il a rencontré Murdaugh sur une route rurale du comté de Hampton et a accédé à sa demande en tirant un revolver de calibre .38 sur sa tête. Griffin a également répondu aux questions sur les raisons pour lesquelles Murdaugh n’avait aucune blessure à la tête visible lors de sa comparution devant le tribunal le mois dernier, même s’il a insisté auprès de la police pour que Smith lui ait tiré dessus.

Griffin a reconnu qu’il n’avait pas non plus vu de blessure par balle, mais qu’il attend les dossiers de l’hôpital pour vérifier les blessures de Murdaugh.

Le récit de Murdaugh n’est qu’une des nombreuses incohérences qui ont rendu difficile l’identification de ce qui s’est passé le jour de la fusillade, bien que les autorités dans leurs mandats d’arrêt aient proposé sa version des événements.

Mais Smith et son avocat, Jonny McCoy, repoussent. Le jeudi AUJOURD’HUI, ils ont contesté que Smith était un complice volontaire et ont affirmé qu’il était le trafiquant de drogue de Murdaugh.

Smith, 61 ans, a déclaré que Murdaugh l’avait appelé et avait demandé à le rencontrer sur le bord de la route avec son camion de travail. Quand il est arrivé, il a vu que Murdaugh avait une arme à feu et il semblait qu’il allait se tirer une balle, c’est à ce moment-là que Smith a déclaré qu’il était intervenu. L’arme a tiré. Une fois que Smith a réalisé que Murdaugh allait bien, il a dit qu’il était parti.

Dans son récit initial partagé par ses avocats après la fusillade, Murdaugh a déclaré qu’il vérifiait un pneu crevé lorsqu’il a été victime d’une attaque aléatoire par une personne dans un camion bleu.

McCoy a déclaré que les histoires changeantes de Murdaugh le rendent peu fiable, tandis que Smith a été constant dans ce qu’il dit s’est passé.

« Vous perpétuez le mensonge d’Alex Murdaugh, et c’est exactement ce à quoi il est habitué », a déclaré McCoy AUJOURD’HUI. « Il est habitué à ce que les gens écoutent sa parole, et il est habitué à ce que les gens prennent ça et courent avec. Et c’est exactement ce qui s’est passé dans ce cas. »

Autre argent manquant

Les fonds du règlement de Satterfield ne sont pas les seuls à faire l’objet d’un examen minutieux.

Murdaugh a également été accusé par son ancien cabinet d’avocats d’avoir empoché potentiellement des millions de dollars.

L’entreprise – Peters, Murdaugh, Parker, Eltzroth & Detrick, qui a été fondée par l’arrière-grand-père de Murdaugh – a déposé une plainte ce mois-ci affirmant que Murdaugh « a soumis de faux documents à l’entreprise et à des clients qui lui ont permis de canaliser des fonds volés vers des fonds frauduleux. comptes bancaires. »

Un autre avocat de Murdaugh, Richard « Dick » Harpootlian, a déclaré AUJOURD’HUI que la « grande majorité » des fonds était utilisée pour acheter des opioïdes et qu’il y avait des « chèques écrits à des trafiquants de drogue ».

L’enquête de l’État sur les allégations est toujours en cours. Les avocats de Murdaugh disent qu’il a des remords alors que les enquêteurs continuent de travailler sur l’affaire initiale et déterminent qui a tué sa femme et son fils.

« Il regrette profondément que ses actions aient détourné l’attention des efforts déployés pour élucider leurs meurtres », ont-ils déclaré jeudi.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com.