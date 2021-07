L’acteur de Gollum, Andy Serkis, racontera les nouveaux livres audio du « Seigneur des anneaux »

Juste après le dévoilement de la nouvelle émission originale d’Amazon Le Seigneur des Anneaux, encore plus de nouvelles devraient exciter les fans des romans fantastiques de JRR Tolkien basés sur la Terre du Milieu. Andy Serkis, célèbre pour sa performance de capture de mouvement révolutionnaire en tant que Hobbit devenu monstre Gollum, a été annoncé comme le narrateur d’une nouvelle série de Le Seigneur des Anneaux livres audio.

Serkis a joué le personnage de Gollum de Tolkien. Crédit:

Non seulement Serkis a joué Gollum dans Le Seigneur des Anneaux, mais a également exprimé César dans le Planète des singes trilogie, s’est avéré comme Ulysse Klaue dans Panthère noire, et le guide suprême Snoke dans Guerres des étoiles.

Les livres audio, qui sortent le 16e septembre, fait suite au readathon de Serkis du premier roman publié de Tolkien sur la Terre du Milieu, Le Hobbit.

Serkis a joué pour la première fois Gollum dans La communauté de l’anneau en 2001 et a repris son rôle dans les deux films suivants de la trilogie – pour réapparaître à nouveau dans Le Hobbit trilogie aux côtés de Martin Freeman dans le rôle de Biblo Baggins.

Parlant de sa narration de l’emblématique de Tolkien Le Seigneur des Anneaux trilogie, Serkis a déclaré: « Revenir en Terre du Milieu plus de 20 ans après ma première aventure qui a changé ma vie là-bas et la revivre à nouveau m’a apporté des mesures égales de joie pure, de pure folie, d’immense plaisir et un niveau de psychologie et fatigue physique que je n’ai jamais tout à fait vécue pareille. »

Andy Serkis. Crédit : PA

Le Seigneur des Anneaux est sans aucun doute une histoire aux proportions épiques, et Serkis a senti le poids sur ses épaules des attentes élevées que les fans de la série auront pour sa narration. « Mon seul espoir maintenant, c’est que je lui ai rendu justice et que l’expérience d’écoute transmette la puissance et la beauté du chef-d’œuvre de JRR Tolkien », a-t-il déclaré.

Passer des semaines seul dans une cabine de son pour enregistrer la narration d’une trilogie de livres qui s’étend sur plus de 575 000 mots, ce n’est pas pour les âmes sensibles, mais d’après les sons de celui-ci, Serkis a tout pris dans sa foulée, comme il a ajouté : » Ayant maintenant terminé la quête et j’ai été ‘aller et retour… encore une fois’, je me rends compte du privilège phénoménal que cela a été d’avoir eu l’opportunité de relire cette œuvre sublime. »

Crédit: The Late Late Show