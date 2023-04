« How I Met Your Father » : l’erreur d’apparition de Barney dans le spin-off de la série « How I Met Your Mother »

Après une très longue attente, Le caméo de Barney Stinson dans « How I Met Your Father » Elle a fait le bonheur des fans de la série nord-américaine. Non seulement c’est l’une des apparitions les plus emblématiques de toute la fiction, mais elle a également rappelé de bons souvenirs de la production originale de « How I Met Your Mother ».

Il s’avère que dans un tout nouvel épisode de « Comment j’ai rencontré ton père » on a pu remarquer une conversation entre Sophie et Robert, qui se disputent avec véhémence pendant quelques minutes. Au bout de quelques minutes, la jeune femme observe une photographie d’un mec autour de sa mère. Fait qui a généré plus de controverses et de questions qu’auparavant.

Immédiatement, elle appelle sa mère pour lui poser des questions sur cet événement alors qu’elle rentre chez elle avec son tempérament élevé. Malheureusement, il subit un accident qui finit par lui causer beaucoup de problèmes.

Hilary Duff dans le rôle de Sophie dans la série « How I Met Your Father » (Photo : Hulu)

Après cet incident, Barney fait son apparition à sa descente de voiture, mais loin de le récriminer, il lui prodigue des conseils sur ses problèmes d’abandon et la manière dont il doit les gérer. Au milieu du dialogue, Sophie apprend que Robert n’est pas son vrai père, puis raconte à Barney comment elle a réussi à grandir sans figure paternelle à la maison.

SOPHIE DEVRAIT SAVOIR QUI ÉTAIT BARNEY DANS « HOW I MET YOUR FATHER »

Il est à noter que l’acteur Neil Patrick Harris n’était pas le premier personnage à apparaître dans le spin off de « How I Met Your Mother ». Et c’est que Cobie Smulders, qui a donné vie à Robin Scherbatsky, a été le premier à apparaître lors de la nouvelle fournée d’épisodes du programme.

Dans ce cadre, Sophie parvient à rencontrer Robin au Pemberton’s, l’un des bars préférés de la jeune femme, pour révéler à Scherbastky qu’elle est une grande fan de vous et de votre carrière de journaliste.

Ainsi, en faisant des additions et des soustractions, nous pouvons en déduire que Sophie est une grande adepte de la vie de Robin, y compris ses relations passées et le petit ami secret occasionnel. Donc, partant du fait que Barney et Robin formaient un couple dans « Today I Met Your Mother », se mariant et étant maris depuis quelques années, il est bon de se demander comment le personnage d’Hilary Duff ne connaît pas l’ex-mari de sa préférée. journaliste.

L’erreur est encore grossie, car dans la fiction on voit que Sophie fait comme si elle ne le connaissait même pasquelque chose qui continue de générer une grande intrigue parmi ses fans en raison du manque de cohérence dans ce spin off révélateur de la série.

QU’EST-CE QUE « COMMENT J’AI RENCONTRE VOTRE PÈRE 2 » ?

La deuxième saison de « How I Met Your Mother » présente Kim Cattrall dans le rôle d’une Sophie d’âge moyen racontant à son fils comment elle a rencontré son père. Parallèlement, Hilary Duff incarne la jeune Sophie qui vit à New York.

En ce sens, après les événements du premier volet, nous verrons les conséquences de la rupture de Charlie et Valentina, ainsi que le stress que cela a apporté au groupe. En revanche, le grand retour de Ian dans l’histoire sera abordé.