Citadel : 5 FAITS À SAVOIR sur la nouvelle série PRIME VIDEO

Première vidéo

La série Citadel arrive sur Prime Video, mais nous vous apportons d’abord quelques détails importants dont vous devez être conscient avant sa première.

© IMDbCitadel : 5 FAITS À SAVOIR sur la nouvelle série PRIME VIDEO.

service de diffusion en continu Première vidéo se prépare pour l’une de ses premières les plus importantes de l’année : Citadellela série d’action-thriller créée par Josh Appelbaum et Bryan Oh, produit exécutif par les Russo Brothers, qui commencera à diffuser dans le monde entier 28 avril. Il manque toujours pour sa première, mais nous voulons vous tenir au courant de ce titre qui promet d’être l’un des meilleurs du mois. Voici les détails que vous devez connaître.

+5 faits à savoir sur Citadel, la nouvelle série Prime Video :

5- De quoi s’agit-il ?

Synopsis officiel : « Il y a huit ans, la Citadelle est tombée. L’agence d’espionnage chargée de maintenir la sécurité et le bien-être a été détruite par des agents de Manticore, un puissant ennemi. Avec la chute de la Citadelle, les souvenirs des agents Mason Kane et Nadia Sinh ont été effacés. Une nuit, Mason est retrouvé par son ancien collègue de la Citadelle qui a besoin de son aide. Mason recherche son ancienne partenaire, Nadia, et les deux espions se lancent dans une mission pour arrêter Manticore..

4- Répartition

Le programme est en vedette Richard Madden (Game of Thrones, Garde du corps, Eternals), dans le rôle de Mason Kane, et pour Priyanka Chopra Jonas (Baywatch, nous pouvons être des héros) comme Nadia Sinh. Le reste du casting est composé de : Stanley Tucci, Laëtitia Eïdo, Lesley Manville, Jordan Gubian, Sammy John Heaney, Ashleigh Cummings, Roland Møller, Nikki Amuka-Bird, Sara Martins, Angus Castle-Doughty et Caolilinn Springallentre autres.

3- Épisodes

D’après ce qui a été confirmé par la production, Citadelle a 6 épisodes. Les deux premiers arriveront le jour de leur première, le 28 avril, et les autres arriveront chaque semaine. Le deuxième chapitre sera disponible le 5 mai ; le quatrième le 12 mai ; le cinquième le 19 mai ; et le sixième arrivera le 26 mai. Ils sont tous écrits par Josh Appelbaum Bryan Oh et David Weil.

2- Budget

Amazon Studios a avec Citadelle Sa deuxième série la plus chère, puisqu’elle avait initialement une dépense de 160 millions de dollars, mais en raison de problèmes avec le départ du showrunner Josh Appelbaum, ils ont eu une augmentation inattendue, ce qui les a amenés à investir 75 millions de dollars supplémentaires. Au total, le budget final était de 235 millions de dollars.un chiffre bien loin des 715 millions de dollars Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir.

1- Deuxième saison

Avant sa première, la série Citadelle a reçu un renouvellement pour une deuxième saisonselon ce qui a été publié par Le journaliste hollywoodien. Pour le moment, les détails ne sont pas clairs et on ne sait pas combien d’épisodes le deuxième épisode aura, mais d’Amazon Studios et des représentants d’AGBO, le producteur des Russo Brothers, ils sont sur la bonne voie dans l’accord.

