L’émission préférée de Quentin Tarantino est le dessin animé « Peppa Pig »

Le directeur Quentin Tarantinoconsidéré comme une légende dans le monde du cinéma pour avoir créé les films »Pulp Fiction », »Reservoir Dogs » et »Kill Bill », vient de révéler que deux de ses émissions et films les plus regardés sont »Peppa Pig » O »Mon méchant préféré ». Dans une interview, Tarantino a révélé que depuis qu’il est père, ce qu’il voit est basé sur le choix de son fils Leo.

« Il est assez jeune, donc il n’a vraiment vu qu’un seul film. Je pensais que nous étions sur le point de voir un dessin animé des Minions et j’ai réalisé que c’était Moi, moche et méchant 2. Il semblait être intéressé par le générique d’ouverture, alors j’ai dit : ‘Ok, je suppose que nous verrons Moi, moche et méchant 2.' » Cependant, le réalisateur a dit qu’il avait déjà son dessin animé préféré. « En fait, j’aime Peppa Pig. » dit-il, je le vois beaucoup. Je vais le dire : Peppa Pig est la plus grande importation britannique de cette décennie. »

Vous pourriez également être intéressé par : The Winchester : Jensen Ackles participera-t-il au prequel de Supernatural ?

» Peppa Pig » est l’une des franchises de dessins animés pour enfants les plus populaires de ces dernières années, étant d’origine britannique, la série suit Peppa à différents moments de sa vie. L’émission a commencé à être diffusée en 2004 et devrait se poursuivre jusqu’en 2027. La popularité de Peppa s’est étendue au point de donner vie aux livres, aux jeux vidéo et même aux parcs à thème.

En ce qui concerne Tarantino, il y a des raisons de croire qu’il s’en tiendra à regarder des films au lieu de les faire pour le moment. Interrogé sur ses futurs projets de films en 2014, Tarantino a déclaré: « J’aime le fait que je laisse une filmographie totale de 10 films … Ce n’est pas gravé dans le marbre, mais c’est le plan. »

Vous pourriez également être intéressé par : Slow Horses, une série avec Gary Oldman : distribution complète et intrigue

Le dixième film de Tarantino, »il était une fois à hollywood », créé en 2019, étant pour le moment la dernière production réalisée par le réalisateur. « Si, plus tard, je tombe sur un bon film, je ne le ferai pas simplement parce que j’ai dit que je ne le ferais pas », a-t-il poursuivi. « Mais 10 et le tour est joué, les laissant en vouloir plus, ça sonne bien. »

Bien que Tarantino en ait fini avec les films, il semble qu’il s’essaiera à la télévision. Au début de 2022, il a été rapporté que le réalisateur était en pourparlers pour réaliser une nouvelle mini-série » Justified », intitulée »Justifié : City Primeval ». Ce serait la deuxième adaptation par Tarantino d’un roman de Elmore Léonardle premier étant son troisième long métrage, » Jackie Brown », basé sur le Rum Punch de Leonard.