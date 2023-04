Chris Hemsworth acceptera moins d’emplois à Hollywood en raison de son risque de développer la maladie d’Alzheimer

célébrités

Chris Hemsworth a réagi à la nouvelle qu’il est 8 à 10 fois plus susceptible de développer la maladie d’Alzheimer, c’est pourquoi il a pris une décision. Faites attention!

©GettyChris Hemsworth

Au cours de la série originale de National géographique disponible en Disney+, illimité, Chris Hemsworth Il a testé les limites du corps humain dans différents tests, dont l’un a donné un pronostic inquiétant pour la santé de l’acteur : il a entre 8 et 10 fois plus de chances de développer la maladie d’Alzheimer qu’une personne dépourvue de ce marqueur génétique, ce qui est certainement déterminant. facteur. .

Dans ce contexte, Chris Hemsworth Il semble avoir pris la décision d’effacer son emploi du temps dans un proche avenir, bien que cela ne signifie pas se retirer du métier d’acteur, mais cela lui donnera plus de temps pour profiter avec sa famille et ses amis, ce qui est important pour une personne qui pourrait souffrir de la terrible maladie en quelques années, Alzheimer qui est neurodégénérative et fait peu à peu oublier au patient sa vie et ses proches.

L’avenir de Chris Hemsworth

L’acteur australien a quatre projets à venir, dont une nouvelle entrée pour son personnage. Thor dans une prochaine suite à Vengeurs et un biopic de Hulk Hogan sans titre. Mais après ces travaux une source a assuré que « Il ne compte pas assumer de nombreux rôles en raison de son risque élevé de développer la maladie d’Alzheimer ». De cette façon, le panorama reste pour l’avenir professionnel de Chris Hemsworth.

Parler avec Salon de la vanité Hemsworth a assuré que ce n’est pas « De la retraite » Loin de là, mais les insiders soulignent que l’interprète se dirigerait dans cette direction après avoir appris son risque de souffrir d’Alzheimer. Bien qu’il s’agisse d’une possibilité et non d’un diagnostic certain, la perspective de souffrir de la maladie l’a conduit à « naviguer intensément » son actualité selon les propres mots de l’Australien.

« La plupart d’entre nous aiment éviter de parler de la mort »dit l’acteur. « Puis tout à coup, on m’a dit que certains indicateurs majeurs pointaient vers cela, comme la route qui va se passer, la réalité qui se déroule, par rapport à votre propre mortalité. »détenu Chris Hemsworth qu’après avoir terminé leurs contrats actuels, ils prévoient de «Rentrez chez vous et ayez une bonne quantité de temps libre et simplifiez. Être avec les enfants, être avec ma femme ». Une décision importante !

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?