Les commentaires sur l’absence de Jenna Ortega dans les nouveaux épisodes de You ont ravivé les pensées de son showrunner. Pourrais-je revenir en arrière ?

©NetflixJenna Ortega sera-t-elle dans You saison 5 ?

Après plus d’un an, toi retourné au service de streaming Netflix avec la diffusion de la première partie de sa quatrième saison, en attendant les épisodes suivants qui arriveront le 9 mars. À la lumière de cette sortie, les fans se sont demandé s’il était possible que Jenna Ortega revenir à la série face à sa croissance et au succès de Merlin. Est-ce une réelle possibilité ?

Dans la deuxième saison de toil’actrice Jenna Ortega joué Ellie AlvesLa sœur de Dalila. Ce que l’on sait de ce personnage, c’est qu’il s’est enfui sans but et que ses allées et venues sont totalement inconnues du public. Lorsqu’il a été dit que Joe Goldberg serait harcelé dans les nouveaux chapitres, les fans ont imaginé qu’il s’agirait de la jeune femme cherchant à se venger de la mort de sa sœur, mais finalement il n’en a rien été.

+ Jenna Ortega sera-t-elle dans You saison 5 ?

Il a été récemment confirmé qu’il y avait des plans pour Jenna Ortega est de retour dans la quatrième saison de toimais pendant le tournage Merlin en même temps n’a pas pu être réalisé. « On voulait ramener Ellie et on a entendu : « Oh, Jenna fait un show. » »a évoqué la showrunner Sera Gamble dans une interview accordée à indiewire.

« Ce fut un plaisir de revoir Jenna cette année. Nous avons des idées pour Ellie si son emploi du temps lui permet de nous rendre visite à nouveau. »Pari terminé. De cette façon, il est confirmé que il y a des possibilités de revoir Ellie Alves dans l’émissionBien que tout dépendra du temps dont disposera l’actrice. Maintenant c’est sur le point de se lancer Cri VIrejoindra prochainement les enregistrements de la saison 2 de Merlin et a plus de projets à l’avenir.

Un point important pour le public est que Jenna Ortega Il avait déclaré en 2019 qu’il aimerait revenir: « Ce serait incroyable de voir Ellie revenir et prendre le contrôle de sa vie. Je veux juste que ce soit un dur à cuire encore plus gros. Je ne veux pas qu’elle revienne et soit extrêmement vulnérable et triste. Nous devons nous rappeler que même si les gens trouvent toujours Joe quelque peu charmant, il est mauvais, fait des choses terribles et s’en tire à cause de son sexe, de sa race et de sa position dans la société. [Ellie] Il a tellement de potentiel et tellement de talent que je ne devrais pas le gaspiller à cause de lui. ».

