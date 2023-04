Hong Chau explique ce qui l’a attirée dans « The Night Agent »

Hong Chau joue le rôle de Diane Farr, chef de cabinet du président, dans la série L’agent de nuit. Le récemment oscar-l’actrice nominée décompose ce qui l’a attirée dans le projet et les détails les plus intéressants de la série.





Hong Chau agit depuis 2006 et a participé à de nombreuses émissions de télévision au fil des ans. Avec près de deux décennies d’expérience d’actrice, Chau a admis qu’elle n’avait jamais joué dans un thriller d’action auparavant, ce qui a fait son expérience sur le tournage de L’agent de nuit extra spécial. L’actrice a travaillé avec le créateur de la série Shawn Ryan pour représenter son personnage de manière transparente dans la série. Pour pouvoir le faire, l’actrice a pensé qu’elle devait connaître la motivation de Ryan derrière la série. Elle a dit à Collider,

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

« Je n’avais jamais travaillé dans ce genre auparavant, donc j’avais vraiment hâte d’y être, et je voulais aussi travailler avec Shawn Ryan. Donc, quand nous nous sommes parlé pour la première fois, j’ai demandé à Shawn pourquoi il voulait travailler sur cette série, qu’est-ce que cela signifiait pour lui, car il y a tellement de choses sur lesquelles vous pourriez travailler. Pourquoi celui-ci ?

Chau a en outre ajouté qu’elle s’était intéressée après que Ryan ait expliqué ce qu’il voulait explorer à travers la série. Elle a continué,

« L’une des choses qu’il a dites et qui m’a marqué, c’est qu’il voulait en quelque sorte enquêter sur les différentes dynamiques entre les hommes et les femmes lorsqu’ils doivent travailler ensemble dans un cadre professionnel et à quoi cela ressemble, quelles sont les difficultés, comment elles faire avancer les choses. »





Quelque chose de rafraîchissant à voir à la télévision

Netflix

Hong Chau a avoué qu’elle adorait leur petit monde dans la série. Cela l’excite de pouvoir traverser le monde où elle peut naviguer dans différentes choses. Elle a expliqué,

« C’était agréable de pouvoir jouer dans ce monde fictif. Nous avons une femme présidente dans la série et Diane Farr, mon personnage, est son chef de cabinet. Donc, je veille vraiment à son meilleur intérêt et je fais tout ce que je peux. Et, vous savez, parce qu’il y a tellement de groupes d’intérêts différents et tellement de départements et de personnalités différents que vous devez naviguer, vous savez, chaque jour est un jour différent.

Ce qui le rend plus intéressant pour l’actrice, c’est le fait que certains événements de la série se produisent également dans la vraie vie. Elle a conclu,

« Et vous devez dire et faire des choses qui peuvent ne pas sembler bonnes sur le papier, et j’ai pensé que c’était vraiment intéressant parce que c’est si réel et si fidèle à la vie. Je veux dire, je ne sais pas si vous pouvez être un politicien à succès sans savoir comment contourner les règles et quand. Donc, c’était vraiment amusant pour moi.

L’intégralité de la saison 1 de L’agent de nuit est sorti sur Netflix le 23 mars 2023 dernier. La série a été renouvelée pour une deuxième saison.