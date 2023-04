Précommandez Park Beyond : Toutes les infos sur l’Édition Collector et les bonus numériques

Avec ParkBeyond l’équipe de développement derrière « Tropico 6 » se prépare à vraiment bousculer le genre parc à thème. Le simulateur de parc d’attractions sortira le 16 juin 2023 – et les joueurs intéressés peuvent désormais précommander le titre en édition numérique et physique. Les différentes versions de « Park Beyond » leurrent avec divers bonus.

Park Beyond : le contenu de toutes les éditions en un coup d’œil

« Park Beyond » vient pour le PC, la PlayStation 5 et la Xbox Series X|S et est disponible en trois autres variantes en plus de l’édition standard. En plus de l’exclusivité PC Édition du premier jour il y en a un pour toutes les plateformes numérique et une édition collector physique.

Ici, vous pouvez voir le contenu de toutes les éditions résumé à nouveau :

Édition du billet d’entrée du jour 1 (physique, exclusivité PC)

Park Beyond version complète (code)

livre d’acier

Bande sonore (physique et numérique)

cartes postales

autocollants

Prix ​​: 59,99 euros

Édition de luxe : édition Visioneer (numérique, toutes les plateformes)

Version complète de « Park Beyond »

ZOMBEYOND Impossification Set (un manège, une boutique, trois artistes, plus de 30 objets de décoration)

Pass de saison avec accès à trois DLC et à un ensemble de cinq skins de montagnes russes exclusifs

Prix ​​: 89,99 euros (PVC, PS5 et Xbox Series X|S) ou 79,99 euros (PVC, PC)

Édition Collector : Édition impossible (Physique, toutes plateformes)

Version complète de « Park Beyond »

Ensemble d’Impossification de Zombeyond

carte de saison

Coffret Collector

Bande sonore (physique et numérique)

Figurine de table Omni Wagon

livre d’art

Affiche réversible A3

Lanière et étiquette personnelle

livre d’acier

trois cartes postales

six autocollants

AU-DELÀ DES MER Ensemble de dix objets de décoration

Prix ​​: 119 euros (PVC)

Bonus exclusif de précommande : ensemble d’impossification de Pac-Man

Ceux qui précommandent « Park Beyond » dans l’édition Day One, Visioneer ou Impossified reçoivent également un bonus spécial l’Ensemble d’Impossibilité PAC-MAN avec le contenu suivant :

deux manèges

cinq animateurs

un magasin de chapeaux

une impossibilité de magasin

30+ objets décoratifs

Donc vous voyez : Selon la version que vous choisissez, vous pouvez vous attendre à un pot-pourri coloré contenu supplémentaire et objets de collection. Incidemment, ce qui suit s’applique aux précommandes des éditions physiques : Vous recevrez du détaillant où vous avez acheté Park Beyond un codeque vous pouvez utiliser pour déverrouiller l’ensemble Pac-Man.