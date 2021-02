Les fans de Timothée Chalamet veulent qu’il joue dans un redémarrage d’Edward Scissorhands

Les fans de Timothée Chalamet veulent que l’acteur joue dans un Edward Scissorhands redémarrer après l’avoir vu parfaitement dépeindre le fils fictif du personnage dans une nouvelle publicité Edgar Scissorhands Cadillac. Dans la publicité, Winona Ryder reprend son rôle de Kim Boggs du film de 1990 avec Chalamet jouant son fils, Edgar, qui ressemble et agit exactement comme son père aux mains de ciseaux. Le spot a laissé les fans appelant Chalamet à aller plus loin en jouant dans un nouveau Edward Scissorhands film, même s’ils n’ont pas réalisé qu’ils le voulaient avant de voir la publicité.

« Je n’ai jamais su que je voulais un Edward Scissorhands reboot », tweete un fan avec une image de Chalamet dans le rôle d’Edgar.

Je n’ai jamais su que je voulais un redémarrage d’Edward Scissorhands pic.twitter.com/gloSb62eVH – RJ (@RJ_Eckel) 7 février 2021

« C’est fantastique! S’ils veulent redémarrer Edward Scissorhands avec Timothée Chalamet, je ne m’en veux pas », tweete un autre fan en réponse à l’annonce de Cadillac.

C’est fantastique! S’ils veulent redémarrer Edward Scissorhands avec Timothée Chalamet, je ne m’en veux pas. 😂 https://t.co/VNSumqQNfY – Courtney Massey (@CourtneyMania) 7 février 2021

Une autre fan qui a même changé son nom Twitter et sa photo de profil en l’honneur d’Edgar Scissorhands écrit: « Que diriez-vous d’un redémarrage de Edward Scissorhands et incarner Timothée Chalamet dans le rôle d’Edgar Scissorhands et lui faire vivre des aventures amusantes où il apprend à endurer les compétences magiques de son père? «

Que diriez-vous d’un redémarrage d’Edward Scissorhands et de lancer Timothée Chalamet dans le rôle d’Edgar Scissorhands et de lui faire vivre des aventures amusantes où il apprend à endurer les compétences magiques de son père? 🪄 ✂️ – le gf d’Edgar (@realchlamxt) 6 février 2021

«Un redémarrage d’Edward Scissorhands millénaire avec @RealChalamet est si parfait et je ne peux pas croire que je n’avais même jamais pensé au potentiel auparavant», lit-on dans un autre tweet.

Un redémarrage d’Edward Scissorhands millénaire avec @RealChalamet est si parfait et je ne peux pas croire que je n’avais même jamais pensé au potentiel avant maintenant. https://t.co/4xKKjUWU09 – Luis (@LuisRuuska) 7 février 2021

Tout le monde n’est pas à bord pour voir un tout nouveau film sortir de la publicité Cadillac, mais certains de ces fans aimeraient toujours voir plus de Chalamet dans le rôle. Un tweet suggère: « Pour être clair: je ne veux pas d’un redémarrage d’Edward Scissorhands. Mais je veux voir une série de vignettes d’Edward de Timothy Chalamet dans un monde 2021. »

Pour être clair: je ne veux pas d’un redémarrage d’Edward Scissorhands. Mais je veux voir une série de vignettes d’Edward de Timothy Chalamet dans un monde 2021. – Emily Wagner Hulse (@lightlyemily) 8 février 2021

Sorti en 1990, Edward Scissorhands a été réalisé par Tim Burton en utilisant un scénario de Caroline Thompson. Il met en vedette Winona Ryder dans le rôle d’une adolescente qui finit par tomber amoureuse d’un homme créé artificiellement avec des ciseaux pour les mains nommé Edward Scissorhands, joué par Johnny Depp. Le film a été un grand succès critique et au box-office, étant depuis devenu l’une des œuvres les plus populaires de Burton. Comme Edward Scissorhands est un film tellement aimé, l’idée même d’un redémarrage aurait probablement offensé la plupart des fans avant de voir le potentiel avec Chalamet jouant une nouvelle version du personnage.

Dans la publicité Cadillac, Ryder reprend son rôle du film original, dépeignant une ancienne version de Kim Boggs. Il est révélé dans l’annonce que Kim et Edward avaient en fait eu un fils nommé Edgar tel que décrit par Chalamet. Après avoir présenté les problèmes quotidiens auxquels Edgar est confronté à cause de ses mains en ciseaux, Kim offre à son fils une Cadillac Lyriq, une voiture électrique avec des fonctions de conduite mains libres. Le spot a été créé pendant le Super Bowl LV.

Malgré l’intérêt des fans, il ne semble pas probable qu’un Edward Scissorhands le redémarrage ou la refonte se produira bientôt. Pourtant, la publicité Cadillac est très divertissante, et si un nouveau film devait arriver, il n’y avait personne de mieux que le Chalamet pour assumer le rôle. Jusque-là, vous pouvez le rattraper ensuite Dune lorsque ce film sortira le 1er octobre. Si vous l’avez manqué pendant le Big Game, l’annonce Lyriq est également hébergée par Cadillac sur YouTube.

OK, NOUS AVONS BESOIN D’UN REBOOT EDWARD SCISSORHANDS AVEC TIMOTHÉE CHALAMET MAINTENANT. – Sean Stelten (@WxStelten) 8 février 2021

la cadillac ad w timothee chalamet comme edward aux mains d’argent me fait réaliser que j’ai besoin d’un redémarrage du film avec timothee chalamet comme edward aux mains d’argent – Dar! 🦋 (@jcolehours) 7 février 2021

OMG TIM BURTON PLZ REBOOT EDWARD CISEAUX AVEC CHALAMET TIMOTHY – Éric Belair (@ericbelair) 8 février 2021

