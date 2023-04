James Gunn a parlé des problèmes auxquels est confronté le genre super-héros

Cinéma

James Gunn a parlé des problèmes auxquels est confronté le genre de super-héros aujourd’hui et s’il y a vraiment une « fatigue » concernant ces films.

James Gunn C’est un matériau autorisé quand il s’agit de parler du genre super-héros où il a réalisé des films pour les deux merveille comme pour Bandes dessinées DC en plus de devenir l’homme fort de la deuxième marque comme l’un des PDG qui déterminera l’avenir de la Univers DC tant au cinéma qu’à la télévision et dans les jeux vidéo. Quels sont les enjeux de ce type de contenus dans un futur proche ?

Le directeur a parlé à pierres qui roulent sur ce qu’on appelle « fatigue » du genre super-héros qui, essentiellement, est la lassitude du grand public face à tant de films et de séries télévisées sur ce genre de personnages qui inondent actuellement l’industrie cinématographique hollywoodienne, notamment avec les franchises de merveille et Bandes dessinées DC.

Les gens se sont-ils ennuyés du genre super-héros?

James Gunn exprimer: « Je pense qu’il y a une fatigue des super-héros mais cela n’a rien à voir avec les super-héros. Cela a à voir avec le type d’histoires qui sont racontées, et si vous perdez l’œil sur la balle, quel est le personnage. Nous aimons Superman. Nous aimons Batman. Nous aimons Iron Man. Parce que ce sont ces personnages incroyables que nous portons dans nos cœurs »a maintenu avec optimisme le réalisateur de la trilogie de gardiens de la Galaxie.

« S’ils se transforment en un tas de conneries à l’écran, ça devient vraiment ennuyeux mais je m’ennuie de la plupart des films avec ces émissions, l’ennui de ne pas avoir une histoire émotionnellement fondée. Cela n’a rien à voir avec les super-héros ou non. Je n’ai pas d’histoire à la base, juste regarder les choses se heurter, peu importe à quel point ces moments sont intelligents, peu importe à quel point les conceptions et les effets visuels sont intelligents, cela devient juste épuisant et c’est très réel. »a assuré le responsable de Escouade suicide.

Une autre voix importante s’est jointe à cette controverse : Kévin Feige. La tête de merveille a dit: « Probablement depuis ma deuxième année chez Marvel, il y a plus de 20 ans, les gens me demandaient : ‘Eh bien, combien de temps cela va-t-il durer ? Cet engouement pour les films de bandes dessinées va-t-il se terminer?. Ces déclarations prévalent après les représentations au box-office de Ant-Man et la Guêpe : Quantumania et Shazam ! Fureur des Dieux qui n’ont pas atteint les objectifs des producteurs.

