"L’attaque des Titans" présente sa couverture du volume final

Pop! Vinyl Figurine Pop! Leia (Bespin) - Star Wars: L'Empire Contre-attaque

Les nouvelles figurines Funko Pop! sont désormais là! Leia (Bespin) se tient prête à rejoindre vos collections! "Princesse Leia à Han Solo : Vous voulez peut-être que je sorte pour pousser ? Han Solo : Pourquoi pas ?" Leia Organa Solo a tenue plusieurs rôles durant sa vie, tour à tour Princesse d'Alderaan, Sénatrice sous l'Empire, Combattante de l'Alliance Rebelle et Chef d'Etat de la Nouvelle République... Cette Pop! mesure environ 9cm et vient dans une boîte-fenêtre Funko. Veuillez noter que les images présentées sont des illustrations et que le produit final peut varier.