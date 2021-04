Oeufs de Pâques: pourquoi les références dans les séries et les films s’appellent les oeufs de Pâques

Les œufs de Pâques ils sont devenus un forme artistique et créative pour faire des références à la fois dans les séries et les films. Il s’agit de petits détails qui cachent une grande signification et que seuls les plus fanatiques peuvent les découvrir. Les productions Marvel, Star Wars ou Disney sont des spécialistes de la location oeufs de Pâques dans ses scènes pour faire un clin d’œil au spectateur. Cependant, son origine était très éloignée de l’écran. Découvrez d’où vient la coutume et pourquoi on l’appelle ainsi!

En principe, l’histoire qui se rapporte à oeufs de pâques revient à la Moyen-Age. Là les œufs ils étaient considérés comme de la viande et n’étaient pas consommés pendant le carême. Par conséquent, à la fin de cette saison, il était d’usage de les consommer à nouveau et de les donner. L’échange est fait avec des œufs de tortues décorés avec différents procédés.

La tradition de les cacher pour que les enfants puissent jouer a commencé en Europe du Nord et se propager à de nombreux pays du continent jusqu’à atteindre l’Amérique latine. Il symbolise la persécution de Jésus par Hérode et les tromperies placées par Dieu pour éviter d’être retrouvé.







De nombreuses années plus tard, en 1979, est né ele premier œuf de Pâques virtuel qui ressemble beaucoup plus à ceux utilisés dans les séries et les films. C’était le travail de Warren Robinett, un programmeur de Atari ce qui comprenait un message caché dans un jeu vidéo. Comme l’entreprise ne voulait pas lui attribuer le mérite de son travail par crainte que d’autres entreprises ne l’embauchent, cet employé a ajouté son nom (« Créé par Warren Robinett ») dans un point gris auquel peu de joueurs pouvaient accéder.

Atari s’en est rendu compte en 1980, mais il était trop tard pour modifier le jeu vidéo. C’est pourquoi il a choisi de profiter de la stratégie et le cadre Steve Wright a décidé de commencer à mettre des références dans chaque titre.. je les appelle œufs de Pâques et a inventé le terme pour toujours.







Né de la programmation, Pixar a été l’une des premières sociétés de production à exploiter ce type de référence dans le cinéma. Avec différents clins d’œil ou de courts camées, ils ont connecté des films les uns aux autres. Par exemple dans Histoire de jouet les créateurs voulaient honorer L’éclat, le film d’horreur classique de 1980, montrant le même tapis dans l’hôtel que dans la maison du garçon, cassant des jouets.

Dans les années récentes, Marvel est celui qui a le plus perfectionné l’art des œufs de Pâques et ses productions contiennent un détail différent dans chaque scène. Deux exemples clairs sont ses deux premières séries sur Disney +: WandaVision et The Falcon and The Winter Soldier.