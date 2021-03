Le «Sang de Zeus» convient-il à tous les âges? Les gardiens doivent se rendre compte que cet arrangement revitalisé n’est pas pour les faibles, en ce qui concerne la méchanceté.

Blood of Zeus gère un mélange d’anime et de folklore grec et disons simplement que nous voyons des tas de combats, de batailles et de scènes macabres. Blood of Zeus est une fan-fiction folklorique grecque banale. Il n’y a pas, dans l’ensemble, une tonne d’autre à dire à ce sujet.

Malgré le fait que ce soit par un studio similaire responsable de Castle Vania – les visuels et le style de cette émission semblent simplement être hors de propos pour ce type d’histoire. … Cependant, ce spectacle a choisi de le jouer directement.

Blood of Zeus, anciennement connu sous le nom de Gods and Heroes, est un arrangement télévisé américain animé par Charley et Vlas Parlapanides pour Netflix. Livré par Powerhouse Animation Studios avec le mouvement transféré dans les studios sud-coréens Mua Film et Hanho Heung-Up, l’arrangement a été livré le 27 octobre 2020 sur Netflix.

Situé dans le royaume du folklore grec, l’arrangement tourne autour de Heron, l’enfant mythique de Zeus, tentant de sauver l’Olympe et la Terre. Malgré le fait que Heron lui-même est un personnage fait pour la série, la présence de tels êtres mythiques conçus de la relation entre un être divin et un humain est déduite comme étant normale dans les premiers fantasmes.

Le spectacle prétend dans sa préface être l’une des histoires « perdues pour l’histoire » au lieu d’être transmises avec notre ordonnance actuelle des fantasmes grecs. Le spectacle met en évidence des êtres divins, des monstres, des automates et des montures légendaires des premières histoires.

Le premier épisode – Alexia poursuit deux démons près d’une ville où Heron se remplit comme une excavatrice. Comme sa mère n’est pas mariée et qu’il est de cette façon un valet, ils sont maltraités par les résidents. Leur seul compagnon est Elias, un vieil homme. Au moment où un diable attaque Heron, Alexia lui fait du mal et l’attrape pendant qu’il se cache dans la structure humaine.

Deuxième épisode – Heron rêve d’une reine donnant naissance à deux fils, l’un de son mari et l’autre appartenant à un autre homme. Heron apporte l’adamantin à Elias qui commence à forger une épée et lui dit que son rêve est venu des trois Oneiroi, Phobetor, Phantasos et Morpheus, les dieux respectifs des cauchemars, des illusions et des visions.

Heron affronte sa mère qui admet qu’elle était autrefois Electra, reine de Corinthe, mais Zeus est tombé amoureux d’elle et elle est rapidement tombée enceinte. Dans le dernier huitième épisode – Hera offre aux géants les océans s’ils tuent Zeus. En entendant cela, Poséidon retourne à l’Olympe avec Apollon, guérit Zeus (Zeus a utilisé son éclair pour fermer sa blessure) et révèle où Hera a le chaudron.

Alors que la bataille pour l’Olympe commence, Heron, Alexia, Kofi et Evios s’infiltrent dans le camp du démon. Zeus et Poséidon tuent la plupart des démons et des géants alors Hera attaque Zeus. Heron se rend compte que le chaudron est tenu haut dans le ciel par les corbeaux d’Hera.

Zeus domine Hera, permettant à Heron de récupérer le chaudron, tandis que le chef des Géants blesse Zeus.

