Battlefield 2042 : Échec du chargement des données persistantes – vous pouvez le faire

Tu veux Champ de bataille 2042 jouer et obtenir le message d’erreur « le chargement des données persistantes » a échoué ? Ensuite, vous pouvez essayer au moins certaines choses pour maîtriser le problème.

Battlefield 2042 : Échec du chargement des données persistantes ?

Quel est le problème? Surtout peu de temps après le lancement de « Battlefield 2042 », de nombreux joueurs ont eu du mal avec le message d’erreur, mais les données persistantes causent également des difficultés croissantes en ce moment. Tout cela pourrait être dû à cela avec Début de la première saison maintenant plus de gens à nouveau les serveurs flux qui ne sont pas à la hauteur. C’est un Problème de connexion sur le site Battlefield 2042.

Afficher le contenu de Twitter Cliquez ici pour voir le contenu de Twitter.



En savoir plus dans le Protection des données de Twitter.

Toujours afficher le contenu de Twitter

Tu peux le faire: Au problème avec le Message d’erreur Impossible de charger les données persistantes Il y a quelques choses simples que vous pouvez faire pour le maîtriser. Malheureusement il y a aucune garantie d’action afin qu’elle puisse résoudre complètement vos problèmes. Mais ça vaut toujours la peine d’essayer.

Continue d’essayer: Le conseil officiel est d’essayer à nouveau.

Le conseil officiel est d’essayer à nouveau. Redémarrez Battlefield 2042 : Le classique. Redémarrez simplement le jeu ou tout le système.

Le classique. Redémarrez simplement le jeu ou tout le système. Désactiver le jeu croisé : Certains fans rapportent que la désactivation du jeu croisé dans les options a aidé. Sur la Xbox, vous devez bloquer le jeu inter-réseaux dans les paramètres de communication et multijoueur.

Certains fans rapportent que la désactivation du jeu croisé dans les options a aidé. Réparez les fichiers du jeu : Si vous jouez sur le PC, vous pouvez rechercher l’option Réparer les fichiers du jeu ou réparer les fichiers du jeu dans les paramètres avancés de « Battlefield 2042 » dans les applications (sur Steam and Co, il devrait y avoir une option similaire en cliquant avec le bouton droit sur le jeu ).

Si vous jouez sur le PC, vous pouvez rechercher l’option Réparer les fichiers du jeu ou réparer les fichiers du jeu dans les paramètres avancés de « Battlefield 2042 » dans les applications (sur Steam and Co, il devrait y avoir une option similaire en cliquant avec le bouton droit sur le jeu ). Réinstallez Battlefield 2042 : Une réinstallation de l’ensemble du jeu peut également aider avec diverses erreurs. On peut se demander si cela peut résoudre un problème côté serveur, mais cela est également recommandé encore et encore en relation avec les données persistantes dans « Battlefield 2042 ». Soi-disant, cela devrait également faire une différence si vous jouez à « Battlefield 2042 » dans l’application officielle EA, ce qui pourrait éventuellement résoudre le problème.

Afficher le contenu de YouTube Cliquez ici pour voir le contenu de YouTube.



En savoir plus dans la politique de confidentialité de YouTube.

Toujours afficher le contenu de YouTube

Si tout cela ne vous aide pas, vous avez peut-être encore le choix vérifiez si tout va bien avec votre connexion internet est. S’il n’y a pas non plus de problème à découvrir, vous pouvez toujours vérifier si le Les serveurs EA ou Battlefield sont peut-être complètement en panne sommes. Sinon, nous croiserons simplement les doigts pour qu’EA et DICE maîtrisent enfin leurs difficultés bientôt.