Le retour de Chris Evans au MCU ne serait pas dans «  Captain America 4  »

Il a été annoncé que le retour éventuel de Chris Evans Quoi Steve Rogers au MCU ce serait un projet distinct de celui annoncé récemment, ‘Captain America 4’.

Après Sam Wilson (Anthony Mackie) a fait ses débuts officiels en tant que Captain America dans la finale de la saison de ‘Le faucon et le soldat de l’hiver’, Marvel a annoncé que la quatrième partie de ‘Captain America’ est en développement avec le même showrunner de la série, Malcolm Spellman, tandis que Mackie reviendra en tant que nouveau capitaine.







Vous pourriez aussi être intéressé par: ‘The Falcon & The Winter Soldier’ ​​et les réactions à sa fin « impressionnante »

L’annonce initiale du prochain film de Captain America a déclenché des rumeurs selon lesquelles Chris Evans revenait à nouveau au MCU.

Maintenant, selon les informations de Deadline, le quatrième film sur «Captain America» serait un projet complètement distinct du futur retour d’Evans dans la franchise. Le reportage indique que le prochain film mettra en vedette Mackie dans le rôle du nouveau Captain America, tandis que le retour d’Evans, pour le moment, seule une rumeur serait séparée.







Vous pourriez aussi être intéressé par: Captain America 4 est en développement avec Malcom Spellman

Evans et le président de Marvel, Kevin Feige Ils ont nié que l’acteur qui jouait Steve Rogers reviendrait au MCU, cependant, différentes informations ont été divulguées indiquant que l’acteur serait en négociations pour reprendre le rôle.

Pour le moment, Sam Wilson Il a été proclamé le nouveau Captain America lors du dernier épisode de la première saison de « The Falcon & the Winter Soldier », montrant également le nouveau et spectaculaire costume avec des ailes qu’il portera sûrement à l’avenir du MCU.