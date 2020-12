Ami invisible dans WhatsApp: organisez-le facilement dans vos groupes

Apprenez à configurer le tirage ami invisible de WhatsApp et dans les plus brefs délais.

Encore une fois, les dates arrivent quand le tirage au sort de l’ami invisible devient l’un des grands sujets à débattre dans des milliers de groupes WhatsApp. Et encore une fois organiser ce cadeau cela redevient un cauchemar.

Heureusement, il existe des moyens de faciliter la grande mesure l’organisation de la tombola de l’ami invisible. Et le meilleur de tous, tu peux le faire via WhatsApp.

Oui, comme beaucoup d’autres personnes, vous utilisez également WhatsApp pour organiser l’ami invisible dans ce 2020, dans ce guide, nous expliquons comment pouvez-vous le faire facilementet quels sont les meilleurs outils que vous pouvez utiliser pour vous aider.

Meilleures applications pour organiser l’ami invisible pour WhatsApp

Comme vous l’avez probablement imaginé, WhatsApp n’inclut pas d’option permettant d’organiser le tirage au sort de l’ami invisible. Mais cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas utiliser l’application pour cela. Vous aurez simplement besoin utiliser des outils tiers cela vous aidera à simplifier le processus.

Ami invisible 22

Probablement, l’application la plus recommandée pour organiser le tirage au sort des amis invisibles pour WhatsApp.

Sa simplicité et sa facilité d’utilisation en font l’un des outils les mieux notés dans leur catégorie, utilisé par des centaines de milliers de personnes.

L’application permet créer un groupe, saisir la date de livraison du cadeau, le budget maximum et minimum et les conditions. Une fois les exigences marquées, Invisible Friend 22 lancera le tirage au sort pour nous et nous permettra envoyer des invitations par WhatsApp aux numéros inclus dans le groupe. Chacun d’eux recevra une notification avec les détails du tirage au sort et la personne à qui il doit faire le cadeau.

Dedoman

Une autre bonne option pour organiser le ami invisible sur WhatsApp est Dedoman.

Comme l’option précédente, Dédiez un ami invisible nous donne la possibilité de entrez une liste de noms, afin que l’application les associe aléatoirement à décider qui doit donner à qui. Ce sera également possible définir des exceptions de sorte qu’il n’est pas possible de mettre en relation deux personnes du même groupe familial, par exemple.

Étant donné que l’application génère automatiquement un URL avec les résultats, c’est possible envoyer ladite URL à chaque membre du groupe via WhatsApp. Rapide et facile.

Ami invisible en ligne

La troisième option que nous proposons comme l’une des meilleures applications d’amis invisibles pour WhatsApp est Ami invisible en ligne.

Cette application gratuite, comme les deux précédentes, donne la possibilité de organiser la tombola sélectionner les participants et choisir les relations au hasard. Enfin, vous pouvez envoyer chaque invitation via WhatsApp via les liens générés par l’application.

Ses avantages incluent la facilité d’utilisation et le fait que prend très peu de place, une fonctionnalité intéressante étant donné qu’il s’agit d’une application que la plupart des gens désinstalleront probablement quelques jours après l’avoir utilisée.

Comment faire le tirage d’ami invisible avec Invisible Friend 22

Comme nous l’avons dit, Ami invisible 22 est l’une des meilleures applications d’amis invisibles que vous pouvez utiliser. Par conséquent, nous l’avons choisi pour montrer les étapes à suivre lors de l’organisation du tirage au sort qui sera ensuite partagé via WhatsApp.

Une fois que tu as téléchargé et installé l’application sur votre mobile. ce sont les étapes à suivre pour organiser le jeu des amis invisibles:

Ouvrez l’application Invisible Friend 22 et appuyez sur le bouton « Nouveau groupe » en bas de l’écran. Saisissez les informations du groupe: nom, budget, date de livraison et autres détails. Entrez votre nom et terminez le processus. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter d’autres membres au groupe en saisissant leur nom et leur adresse e-mail. Lorsque vous avez terminé, accédez au groupe et appuyez sur l’icône en forme de flèche dans le coin supérieur droit pour partager le groupe et permettre à d’autres de se joindre. Si vous souhaitez le partager dans un groupe WhatsApp, il vous suffit de choisir «WhatsApp» dans le menu, puis de sélectionner le groupe souhaité. Pour terminer, appuyez sur « Faire un cadeau ». Chaque personne recevra par courrier une invitation avec la personne à qui elle doit offrir le cadeau et les détails de la tombola.

Comme vous pouvez le voir, le processus est très simple et ne vous prendra pas plus de quelques minutes. organiser le jeu et invitez tous les membres du groupe.

Autres façons de faire le cadeau d’un ami invisible numériquement

Ce qui précède n’est que l’un des de nombreuses façons d’organiser la tombola de l’ami invisible numériquement ou en ligne.

À l’époque, nous avons déjà sélectionné certaines des meilleures applications pour faire le tirage au sort de l’ami invisible à l’aide du mobile, bien qu’il soit également possible de trouver pages Web qui nous permettent d’organiser ce jeu sans avoir à rencontrer les amis et la famille qui vont y participer.

L’un des avantages de ce type d’outil est qu’il est beaucoup plus difficile tromper l’ami invisible puisqu’il s’agit d’un logiciel qui établit les relations basées sur la restrictions que nous avons nous-mêmes imposées. Vous n’aurez plus besoin d’en rechercher un main innocente qui est chargé de décider qui sera la personne qui devrait vous offrir un cadeau, ou vice versa.

