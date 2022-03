Hilary et Haylie Duff se disputent-elles ? Pourquoi les fans pensent que les sœurs Duff sont séparées

Un TikTok viral a des fans des sœurs Duff à la fois inquiets et intrigués car il affirme que Hilary et Haylie Duff se disputent peut-être en silence depuis plus d’un an.

Le TikToker @jordycrayy, ou Jordan, sur TikTok, a rassemblé des couches de preuves sur les réseaux sociaux pour partager sa théorie avec les utilisateurs selon laquelle les actrices de « Material Girls » ne sont plus en bons termes.

Hilary et Haylie Duff se disputent-elles ?

Selon les récentes affirmations, Hilary et Haylie ne sont plus proches et pourraient être séparées depuis plus d’un an maintenant.

Dans la vidéo, il explique cela en donnant un aperçu, en disant: « Ce qui a d’abord attiré mon attention, c’est que Hilary Duff n’a aimé aucun des messages de Haylie Duff depuis janvier 2021. »

Apparemment, selon Jordan dans sa vidéo, le dernier message que Hilary Duff a aimé de sa sœur était le 26 janvier 2021.

Hilary et Haylie Duff n’interagissent plus sur les réseaux sociaux.

Le TikTok souligne que, bien que les deux sœurs soient régulièrement actives sur les réseaux sociaux, elles n’aiment plus les publications de l’autre et ne téléchargent plus aucune photo ensemble.

Jordan dit: « Il est important de noter qu’avant cela, Hilary Duff aimait tout le matériel de Haylie, tout le temps, et elle était avec elle assez régulièrement. »

Cependant, le silence d’un an semble remettre en question si les sœurs sont toujours en bons termes, d’autant plus qu’elles publient et aiment régulièrement d’autres choses sur Instagram.

Haylie Duff n’a pas rencontré sa nièce tout de suite, bien qu’elle vive près d’Hilary.

Le TikToker publie un article faisant référence à Haylie Duff affirmant qu’elle n’avait pas encore rencontré le nouveau-né de sa sœur des semaines après sa naissance.

Bien que la chronologie puisse indiquer des précautions COVID – le bébé d’Hilary est né en mars 2021 – le TikToker se demande pourquoi ils n’ont pas décidé de contourner le problème et de faire quoi que ce soit pour que Haylie rencontre sa nièce, même s’ils l’ont joué en toute sécurité.

Dans une interview d’avril 2021, Haylie a révélé qu’elle n’avait toujours pas rencontré le bébé un mois plus tard, mais a affirmé que c’était à cause de son récent déménagement à Austin et a déclaré qu’elle prévoyait de rencontrer le bébé bientôt.

Haylie Duff a déménagé à Austin, TX et a cessé de passer des vacances avec la famille d’Hilary.

Alors que le TikTok reconnaît que ce « n’est pas si bizarre » pour Haylie de choisir de déménager de Los Angeles, les sœurs auraient affirmé qu’elles avaient cessé de passer des vacances ensemble pour la première fois.

Le TikToker a de nouveau remis en question leurs choix en disant : « on pourrait penser que ces gens sont riches et qu’ils ont des ressources ; ils peuvent voler n’importe où.

La vidéo poursuit en s’exclamant que, quel que soit le moment où ils prennent du temps l’un pour l’autre, il semble qu’ils ne l’ont pas du tout depuis longtemps – du moins pas publiquement.

Le TikToker affirme qu’il n’a pas vu de photo des sœurs passer du temps ensemble depuis environ deux ans, et qu’elles ne se sont pas criées depuis le début de 2021.

Hilary Duff n’a pas souhaité un joyeux anniversaire à sa sœur, mais en a souhaité un peu après à son amie.

Alors que les sœurs se sont fait des messages d’anniversaire dans le passé – le dernier étant de Hilary à Haylie en février 2021, il n’y a rien eu cette année.

Même le dernier message d’Hilary n’a pas été apprécié et n’a pas été commenté par sa sœur.

Cette année, il y a eu un silence le jour de l’anniversaire d’Haylie. Cependant, très peu de temps après, Hilary a publié un message d’anniversaire pour un ami sur son Instagram – il est donc clair qu’elle n’a rien de mal avec les messages d’anniversaire par eux-mêmes.

Les fans ont émis l’hypothèse que les prétendues opinions conservatrices de Haylie pourraient être venues entre les sœurs.

Pourquoi les choses sont-elles si calmes entre les sœurs Duff ?

Ont-ils simplement décidé de devenir privés avec leur relation, malgré des années d’être très public à ce sujet ? Ou y a-t-il d’autres raisons derrière cela?

Une théorie fortuite que ce TikToker aborde dans une vidéo de suivi est qu’ils ont cessé de parler de conflits politiques.

Il affirme cela en expliquant que, bien que Hilary soit politiquement très libérale, les gens ont réalisé que Haylie pourrait ne pas l’être.

Selon la vidéo de suivi, Haylie Duff suit Candace Owens sur Instagram, qui est une personnalité médiatique de droite.

D’autres dans les commentaires ont affirmé que Haylie avait exprimé des croyances évangéliques en ligne, bien qu’elle n’ait pas parlé publiquement de ses croyances religieuses.

Même si cela peut être un peu exagéré, le début de 2021 a été une période de changements politiques majeurs, donc s’il y avait un moment pour les sœurs d’avoir un désaccord politique, cela aurait du sens de se produire alors.

Peu importe ce qui a séparé ces deux-là, j’espère qu’ils trouveront un moyen d’arranger les choses.

Amanda Hartmann est écrivain et stagiaire en rédaction chez YourTango qui écrit sur le divertissement et l’actualité.