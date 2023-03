Ellie, as-tu vraiment cru Joel à la fin de « The Last of Us » ?

Il finale de la première saison de « The Last of Us » recréé l’une des scènes les plus débattues depuis la jeu vidéo vilain chien en 2013. Dans la discussion des fans, non seulement le débat moral du sacrifice de la grande majorité pour une personne est touché, mais il y a aussi des doutes sur la conversation finale entre Joel et Ellie.

Dans l’épisode 9, intitulé « Cherchez la lumière », le personnage de Pedro Pascal a découvert que, pour développer le vaccin, Ellie a dû mourir (bien qu’en réalité il n’y avait aucune certitude qu’ils pourraient créer un remède). Après tout ce qui s’était passé avec Sarah, il n’était pas disposé à laisser mourir aussi la jeune femme devenue comme sa fille.

Pour lui, est passé en mode « Terminator » et a tué toutes les lucioles qui ont croisé sa route, dont le médecin de l’équipe et Marlène. Ellie était sur la civière et dormait déjà après l’anesthésie, elle n’a donc pas été témoin de ce qui s’est passé.

Quand elle s’est réveillée, elle était dans le camion avec Joel sur le chemin de la colonie de Jackson. En demandant ce qui s’était passé, l’homme a créé une histoire où les rebelles avaient trouvé plus de personnes immunisées, donc ils n’en avaient plus besoin.

Après avoir hésité plusieurs heures (voire jours), Ellie décide de demander à Joel si ce qu’il lui a dit sur les lucioles était vrai., à qui je jure que c’était. Elle vient de lui dire « d’accord” et l’écran est devenu noir, mettant fin à la première saison de l’impeccable série HBO Max. Cependant, qu’est-ce que le « d’accordCelui d’Ellie ? Croyait-il vraiment l’histoire de Joël ? Ensuite, nous vous l’expliquons.

ELLIE CROYAIT-ELLE VRAIMENT JOEL À LA FIN DE « THE LAST OF US » ?

La réponse courte est non. Ellie ne croyait pas à l’histoire racontée par Joel À propos des Lucioles. Cela a été confirmé par les créateurs de « The Last of Us », Craig Mazin et Neil Druckmann, ainsi que par l’actrice qui a joué Ellie dans les jeux vidéo, Ashley Johnson.

Cependant, même parmi les personnes derrière la série, il y a un débat sur ce que le « d’accordcelui d’Ellie. Alors que certains pensent que c’est le protagoniste qui choisit de croire au mensonge de Joel pour passer à autre chose, d’autres l’interprètent comme une rupture dans leur relation.

« Je pense qu’elle voit qu’il ment et que le « d’accord » est comme « eh bien, nous n’allons pas plus loin. Tu n’es pas honnête avec moi et je ne peux pas te faire confiance. Je t’aime, mais c’était la seule chose que ma vie aurait compté et fait une différence, mais tu me l’as déjà enlevée. Qui suis-je maintenant ?’Johnson a expliqué dans le podcast officiel de la série. « Votre détecteur de mensonge est le meilleur. Elle sait qu’il ment, elle est désolée. Il ne s’agit pas de choisir de croire le mensonge, mais plutôt d’accepter que le reste de votre relation sera différent.”.

Joel et Ellie sont arrivés à la colonie de Jackson à la fin de « The Last of Us », où ils vivront jusqu’à la saison 2 (Photo : HBO)

Cependant, Mazin a une position différente : «Je ne sais pas si Ellie dit, « d’accord, tu me mens et je vais juste jouer cool » ou elle dit « d’accord, tu me mens et maintenant tout a changé dans le négatif façon » ou elle dit « tu mens, mais tu viens de me dire que tu ne mens pas et c’est très important pour toi et je t’aime donc je ne m’en soucierai pas » ou il se peut aussi qu’elle soit si terrifiée que ce qu’elle pense s’est réellement passé qu’elle veut le croire. Ça peut être n’importe laquelle de ces choses et c’est pourquoi je l’aime”.