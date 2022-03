Netflix publie la liste des couvertures instrumentales à présenter dans la saison 2 de « Bridgerton »

Le compte à rebours de la deuxième saison de « Bridgerton » continue.

Le 25 mars, le drame romantique bien-aimé de l’ère Regency reviendra pour une deuxième saison après être devenu l’une des séries les plus regardées de Netflix.

En 2020, les fans ont été traités avec beaucoup de drames torrides alors que la romance entre Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) et Simon Basset, le duc de Hastings (Regé-Jean Page) se jouait à l’écran. Les événements de la saison ont été accompagnés de versions instrumentales de certains des plus grands succès pop de ces dernières années, notamment « Bad Guy » de Billie Eilish et « Thank U, Next » d’Ariana Grande, qui ont tous deux recueilli des millions de flux sur Spotify.

Cette fois-ci, la saison deux se concentrera sur Lord Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey) dans sa quête pour trouver une femme, ce qui pourrait déclencher un triangle amoureux impliquant deux nouveaux venus dans la série, les sœurs Edwina Sharma (Charithra Chandran) et Kate Sharma (Simone Ashley ). Alors que la saison à venir peut présenter de nouvelles romances au centre de l’histoire, les couvertures instrumentales préférées des fans reviendront.

Le vendredi 4 mars, Tudum, le site compagnon de Netflix, a publié la liste complète des chansons qui recevront le traitement « Bridgerton » et apparaîtront dans la saison deux. Préparez vos listes de lecture, car nous avons la liste complète à partager !

« Stay Away » de Nirvana, interprété par le Vitamin String Quartet « Material Girl » de Madonna, interprétée par Kris Bowers « Diamonds » de Rihanna, interprété par Hannah V et Joe Rodwell « Dancing On My Own » de Robyn, interprété par le Vitamin String Quartet « You Oughta Know » d’Alanis Morissette, interprété par Duomo « Kabhi Khushi Kabhie Gham » interprété par Kris Bowers « Sign of the Times » de Harry Styles, interprété par Steve Horner « What About Us » de Pink, interprété par Duomo « How Deep Is Your Love » de Calvin Harris et Disciples, interprété par Kiris « Wrecking Ball » de Miley Cyrus, interprété par le Midnight String Quartet

Justin Kamps, le superviseur musical de la série, a expliqué pourquoi il pense que l’utilisation par la série de chansons pop réinventées aide les fans à se connecter à l’histoire.

« C’est un bon lien pour que chacun reconnaisse instantanément ses propres sentiments dans ces personnages qui se trouvent dans un environnement très différent d’eux », a expliqué Kamps. « Mais ces chansons que les gens connaissent immédiatement vous aident à vous connecter encore plus à ces personnages … Ils sont tous confrontés à des sentiments que tout le monde affronte encore aujourd’hui. Mais j’ai l’impression que ce niveau supplémentaire des couvertures aide simplement à amener les gens encore plus et lui donne juste un style si unique pour ces séquences de danse. »

