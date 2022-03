Le bébé de Naomi Campbell vient de faire la couverture du Vogue britannique, mais le mannequin ne partagera pas le nom ou la paternité de sa fille

Le mannequin britannique Naomi Campbell vit sa meilleure vie. Icône de la mode depuis trois décennies, la femme de 51 ans parcourt toujours le monde. Mais maintenant, elle a quelqu’un avec qui partager ses aventures. En mai 2021, le New York sous couverture célébrité a choqué les fans en annonçant l’arrivée de sa petite fille. Personne ne savait qu’elle envisageait de devenir mère et beaucoup se demandaient si elle avait adopté le bébé.

Campbell est restée maman au cours des neuf derniers mois, mais est récemment apparue sur la couverture de British Vogue, donnant au monde un aperçu inattendu de sa fille. Bien que le mannequin ait été disposé à partager une photo, elle était toujours réticente à partager le nom ou la paternité de sa fille.

La couverture de Vogue dont tout le monde parle

Campbell apparaît sur la couverture du numéro de mars de British Vogue tenant sa fille de 9 mois. La nouvelle maman enveloppe l’enfant dans une étreinte aimante, avec sa main parfaitement manucurée couvrant les fesses nues du bébé.

La jeune fille, dont le nom est inconnu, apparaît parfaitement satisfaite tandis que sa célèbre maman travaille la caméra dans sa fabuleuse forme. Dans une interview avec Vogue, Campbell s’est vantée que sa fille ait apprécié l’expérience.

« Elle aime la lumière. Elle est curieuse. Elle regardait tout le monde – elle regarde les gens droit dans les yeux et pendant très longtemps. Elle encaissait tout. »

Vogue qualifie l’enfant de « bébé modèle », sa fière maman disant qu’ils voyagent partout ensemble. Visitant régulièrement des endroits comme Paris, Londres, Milan et Los Angeles, le bébé de Naomi Campbell a plus de tampons dans son passeport que la plupart des adultes. Elle a même passé Noël en famille dans le sud de la France.

La maternité a changé la vie de Naomi Campbell

Naomi Campbell à la Fashion Week de Paris en janvier 2022 | Stéphane Cardinale – Corbis/Corbis via Getty Images

Campbell tient à ce que sa fille passe toujours en premier. « Tout ce que je fais, je le fais pour elle – c’est tout. C’est tellement désintéressé, n’est-ce pas ? elle jaillit.

La maman top model a déclaré à Vogue : « J’ai toujours su qu’un jour je serais mère, mais c’est la plus grande joie que je puisse imaginer. J’ai de la chance de l’avoir et je le sais.

Malgré l’écart d’âge de 50 ans entre Campbell et sa fille, la Empire l’acteur a l’endurance d’une femme qui a la moitié de son âge. Elle a dit à ses amis plus âgés d’avoir des bébés sans hésitation.

Comme la plupart des nouvelles mamans, Naomi Campbell a rapidement souligné les nombreux attributs de son paquet de joie.

« C’est une bonne fille : elle dort très bien, elle ne pleure presque jamais et on me dit qu’elle est très alerte pour son âge », a fièrement affirmé la supermaman. « Elle vient de commencer à agiter, ce qui est amusant. Elle rit beaucoup. Elle parle presque. Je pense qu’elle pourrait marcher avant de ramper. Et elle a déjà six dents.

Bien que Campbell était disposée à partager les moments marquants de sa fille, elle n’était pas prête à discuter de la paternité de la fille ou de son nom. Cependant, Campbell a précisé: « Elle n’a pas été adoptée – c’est mon enfant. »

La femme d’affaires prospère a ajouté: «Elle est la plus grande bénédiction que je puisse imaginer. C’est la meilleure chose que j’ai jamais faite.

Naomi Campbell est devenue une figure maternelle pour une jeune génération de mannequins noirs

Naomi Campbell travaille avec le producteur exécutif Ron Howard sur une docu-série Apple TV+, Les Supermodels.

Participant à d’innombrables spectacles et apparaissant sur plus de 500 couvertures de magazines, Campbell commande la piste comme personne d’autre. Elle affirme qu’elle aime toujours le mannequinat mais admet que c’est énervant : « J’ai 51 ans et je marche avec des filles qui ont 18 ans ! »

Campbell réalise la différence d’âge, embrassant son rôle de figure maternelle pour la prochaine génération de mannequins. Elle soutient de tout cœur les femmes noires comme Adut Akech et Ugbad Abdi, qui font partie d’un groupe de mannequins africains dominant l’industrie de la mode.

Passant sa vie à se battre pour l’égalité des droits, le mannequin britannique est fier de promouvoir les jeunes talents créatifs et de les encadrer pour qu’ils aient une plate-forme pour exprimer leur vrai moi.

Campbell admet: « Nous avons un long chemin à parcourir », mais maintenant qu’elle est mère, elle est déterminée à travailler encore plus dur pour un changement positif.

CONNEXES: À l’intérieur de la curieuse histoire de rencontres du mannequin Naomi Campbell