Cette semaine sur les forums 45secondes.fr : Questionner la matière noire, explorer l’espace et une dernière chance de gagner !

La matière noire est-elle encore réelle ?

C’est l’un des sujets de conversation les plus fascinants parmi les passionnés de l’espace : matière noire . Cela n’est guère surprenant compte tenu de sa nature théorique. Et pourtant, peu importe à quel point la matière noire est intéressante si elle n’est pas réelle au départ. Randy sole prend une telle position dans ce post intrigant , encourageant quelques réponses perspicaces :

La NASA a déclaré que la matière noire est en patchs, comment ont-ils fait cette déclaration s’ils n’avaient pas de preuve. En ce qui concerne la rotation des galaxies, de la planète et de chaque système solaire, c’est un couple et cela ne se produit que lorsqu’il y a une résistance de quelque chose qui a une rotation, l’électron dans la cantonnière de chaque atome. – Cat-Ret-Jet

La matière noire/énergie de l’OMI est un sous-produit de la création de fluctuations de particules temp.

La fluctuation est à un équilibre énergétique, donc aucune nouvelle particule ne reste. Conservation d’énergie. Les particules temporaires ont cependant une énergie et une matière temporaires et sur la taille de notre univers BB qui pourraient facilement être de la matière noire et de l’énergie noire en tant que produits temporaires qui ont un résultat net. – énergie de potentiel vide

Rejoignez la conversation ici.

Quelles sont les questions les plus importantes sur l’exploration spatiale?

Vivre dans l'espace pour les astronautes comprend les fêtes d'anniversaire et les jam sessions.

C’était dans l’esprit de serhiy1635 cette semaine alors qu’ils réfléchissaient à l’avenir de l’exploration spatiale humaine. Compte tenu de toutes les variables impliquées, c’est une enquête digne. Voici une sélection de réponses de la communauté :

À mon avis, je pense que le plus gros problème à résoudre est la survie à long terme dans l’espace. Cela signifie des tests de gravité artificielle et de radioprotection. – Woldshaw

OMI, la chose qui est maintenant nécessaire est le développement d’un vaisseau spatial entièrement réutilisable pour réduire considérablement le coût de mise en orbite. Si nous continuons à jeter des dizaines de millions de dollars de matériel d’ingénierie de précision dans l’océan Atlantique à chaque lancement, cela constituera un obstacle sérieux à la poursuite du développement. – Slarty1080

Découvrez le reste de la conversation ici.

