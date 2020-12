Hilary Duff a avoué qu’elle avait bombardé son audition «  Lizzie McGuire  » – «  J’ai fait un travail terrible  »

Pour toute une génération qui a grandi sur Disney Channel, Lizzie McGuire faisait partie intégrante de leur enfance et de leur adolescence. L’émission dirigée par Hilary Duff a instantanément propulsé sa star dans la A-List d’Hollywood.

Cependant, si vous lui demandez ainsi qu’aux créateurs, son audition ne s’est pas bien déroulée. Duff a parlé de ses débuts dans le show business et comment elle a obtenu le rôle malgré une audition «terrible».

Hilary Duff fait ses débuts

Hilary Duff | James Devaney / GC Images

CONNEXES: « Lizzie McGuire »: Hilary Duff s’est habillée « folle » pour se démarquer de 200 sosies blondes lors de l’audition

Avant Lizzie McGuire, Duff n’avait que quelques crédits à son nom. Ses débuts à l’écran étaient comme un extra sans nom dans la série télévisée Vraies femmes.

On peut dire que sa pause la plus importante, cependant, est survenue lorsqu’elle a pris la tête Casper rencontre Wendy. Le film directement en vidéo, qui se concentrait sur le fantôme amical préféré de tout le monde et son nouvel ami sorcier, est devenu un incontournable sur Disney Channel et ABC Family.

Au moment où 2001 est arrivé, cependant, Duff a eu une audition pour une nouvelle série humoristique sur une fille qui se frayait un chemin à travers le collège. Bien qu’elle ait eu une connexion grâce à son travail passé, Duff a dû impressionner les producteurs si elle voulait avoir une chance de le faire. Cependant, elle n’a pas fait cela avec son jeu d’acteur.

L’audition qui a changé sa vie

Lorsque la série était au stade de la planification, Disney avait l’air grand. Lindsay Lohan, qui n’avait pas encore eu sa résurgence grâce à Méchantes filles et plusieurs autres projets, était l’un des choix de la chaîne pour le rôle.

Cependant, les créateurs ont décidé de passer par un processus d’audition. Compte tenu de ce que Duff est finalement devenu, on pourrait s’attendre à ce que ce processus ait été une histoire classique.

Duff n’a pas impressionné les producteurs avec sa capacité d’actrice. Elle a trébuché sur des lignes et a oublié d’en lire au début. Cependant, ce que les producteurs ont aimé, c’est sa représentation physique de la titulaire Lizzie McGuire.

Ils ne voulaient pas seulement une actrice. Ils voulaient une vraie adolescente qui puisse apporter une certaine authenticité et montrer sa personnalité de plus de manières que la simple lecture de lignes.

«J’ai fait un travail terrible», a déclaré Duff dans une interview supprimée depuis avec E! News (par BuzzFeed). «Je n’avais pas lu mes lignes.»

Duff a auditionné pour plusieurs émissions à la fois et, en tant que telle, elle n’a pas pu mettre son cœur et son âme dans le scénario. Heureusement, elle a impressionné le créateur de l’émission, Terri Minsky. Minsky a donné à Duff quelques conseils qui ont aidé à inverser la tendance.

«J’ai été très honnête à ce sujet et j’ai dit [to Duff], « Vous devez obtenir plus dans le personnage » », a déclaré Minsky à E! News (par BuzzFeed). «Parce que je savais qu’il y avait tellement [talent] Là. »

Le conseil a fonctionné. Duff a eu le rôle. Cependant, après avoir échoué à impressionner les producteurs avec ses premières performances, ils ont exigé que la série emploie un entraîneur par intérim qui pourrait l’aider à aplanir certaines des rides de ses capacités. Avant longtemps, Duff n’était pas seulement la star de la série la plus réussie de Disney. Elle était en route pour la A-List.

Hilary Duff est devenue un nom connu grâce à « Lizzie McGuire »

Duff est passée d’une actrice relativement inconnue à une star de Disney Channel, à une icône à part entière en seulement quelques années. Elle est immédiatement devenue une denrée populaire non seulement à Disney Channel, où elle a constamment travaillé pour les films du mois, mais sur grand écran.

Duff a titré plusieurs films à succès après Lizzie McGuire succès, y compris Une histoire de Cendrillon et la version grand écran de Lizzie McGuire qui a également servi de finale de la série.

Alors que Duff est tombée sous les projecteurs pendant un moment, elle est récemment revenue sur Plus jeune, une série TV Land qui s’est déroulée de 2015 à 2019. Cependant, pour toute une génération de Millennials, Duff sera toujours Lizzie McGuire.

Elle devrait reprendre le rôle dans une nouvelle série Disney +, bien que son avenir soit actuellement quelque peu mystérieux après que le tournage initial ait été interrompu en raison de problèmes inconnus avec Minsky.

Lors de la première de l’émission, ce sera un moment de boucle pour Duff, qui a tout commencé avec une audition bâclée.