Les 5 meilleurs méchants de « Dragon Ball »

Avec l’arc du prisonnier galactique terminé, il reste à savoir ce que va apporter Son Goku et les guerriers Z dans le futurDans cet esprit, nous passons en revue les 5 meilleurs méchants de toute la franchise, de « Dragon Ball Original » à « Dragon Ball Super ».

5: Majin Buu. Après le début de la saga Majin Buu en «Dragon Ball Z», les attentes du nouvel ennemi étaient très élevées en raison des descriptions selon lesquelles le kaio-sama et la tige haute qui gauche Cell à l’époque. Majin Buu est un être concentré fait de pur mal avec la capacité de absorber et adopter les capacités et la psyché de vos adversaires, son désir incontrôlable de détruire et de se battre avec les plus forts l’a conduit à périr avant le Super Genkidama de Goku et toute la terre.

4: Zamasu. Il L’apprenti de Kaio-sama de l’univers 10, son sens de la justice était si élevé qu’en voyant les capacités de Dieu de Son Goku, il a senti qu’il s’agissait d’un acte de désobéissance aux dieux et le sexe une haine envers l’humanité très gros sur lui. Zamasu à un moment donné, je change de corps avec Goku pour donner vie aux puissants Goku noir, fusionnant avec son moi passé pour devenir un super dieu immortel. Sans l’intervention de Vegito et Zeno-sama, Zamasu aurait détruit l’univers entier.

3: cellule parfaite. Cellule est l’androïde créé par l’ordinateur du médecin Maki Gero, dans le but ultime de fusionner avec les androïdes numéro 17 et 18 pour pouvoir atteindre son stade parfait et ainsi éliminer Goku, Cell a subi de nombreuses transformations et a généré la terreur pour le spectateur, étant un androïde et un boss final auquel personne ne s’attendait dans le monde de Dragon Ball. J’arrive à embarrasser tout le monde Z Warriors avec leur Cell Jr. mais ce n’était pas un problème pour un Gohan qui s’est transformé en Super Saiyan 2.

2: Piccolo Daimaku. Piccolo est la partie maléfique du dieu de l’ancien dieu de la terre Kamisama et ancêtre / père du Piccolo que nous aimons tous, Piccoro Jr. Ce personnage a pu apporter le mauvaise famille et pour dominer tout le pays en très peu de temps, éliminant un à un les guerriers qui participaient au tournoi d’arts martiaux, ses fils tuèrent Krillin, Tenshinhan, le chaos et au plus Maître Roshi. Goku a dû faire appel à ses pouvoirs de Ozaru pour l’achever dans un combat décisif avec un seul coup de poing de singe géant, le traversant et le mettant fin une fois pour toutes.

1: Freeza. Freeza c’est lui scélérat défaut de toute la franchise « Dragon Ball », toute l’histoire jusqu’au moment où ce méchant est apparu a été construite pour son combat final avec Ils sont Goku, Freeza était la cause de l’esclavage de la planète Vegita et la destruction de tout Saiyan de ce même, il a conquis des planètes pour les vendre au plus offrant, il a assassiné pour le plaisir et il était un tyran de première classe. Il a fallu attendre l’apparition de Goku et sa transformation du légendaire Super Saiyan qui a une fois arrêté le grand scélérat.

Freeza a été ressuscité grâce aux restes de sa grande armée qui ils ont les sphères de Dragon. Avec son objectif d’annihiler Goku, parvient à réaliser une nouvelle manière inhabituelle appelée « Golden Freezer » avec lequel il a presque vaincu notre héros, cependant Goku et Végéta ils avaient déjà atteint un niveau au-delà de sa compréhension. Grâce à sa manière de Le Bleu de Super Saiyan a réussi à l’arrêter à nouveau.

Ensuite, les meilleurs combattants de l’univers entier pour le défendre de l’anéantissement. C’est pourquoi un Goku propose de redonner vie à Frieza pour participer avec eux au Tournoi du pouvoir. Grâce à cela, ils parviennent à vaincre le plus puissant de tous les Jiren et à sauver le univers 11 de destruction, bien sûr avec Freeza refait son truc avec son armée.