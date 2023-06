Ce n’est pas Citadel : c’est la série la plus regardée sur Prime Video et elle s’est terminée il y a 20 ans

Première vidéo

Citadel est une série d’espionnage de premier plan, mais ce n’est pas un favori sur Prime Video.



© Image : @PrimeVideoMX.Citadel est un succès sur Prime Video, mais ce n’est pas celui qui règne sur la plateforme.

Citadel en avant-première sur Amazon Prime Video en avril dernier et malgré son excellente qualité et son énorme campagne marketing, Elle n’a pas réussi à être la série la plus regardée sur l’estrade puisque cet honneur l’a une série qui s’est terminée il y a plus de 20 ans. Est-ce que tu veux savoir ce que c’est? Eh bien, préparez-vous à être surpris.

Mais d’abord, nous allons vous dire ce qu’est Citadel : dans cette série créée par David Weil et mettant en vedette Richard Madden et Priyanka Chopra Jonas, on assiste à la chute de Citadel, une agence d’espionnage qui veille à la sécurité de tous orchestrée par Manticore. Et 8 ans plus tard, l’organisation qui a orchestré la fin de l’agence cherche à contrôler le monde.

Pour lui, Bernard Orlick recherche Mason Kane (Richard Madden) qui a dû sacrifier ses souvenirs et changer d’identité pour survivre., qui déclenchera une nouvelle aventure à haut indice d’octane pleine d’espionnage de haut niveau, de trahisons et de rebondissements qui, malgré sa fabrication élevée, n’a pas réussi à conquérir le public d’Amazon. Et savez-vous lequel a réussi ?

C’est la série qui s’est terminée il y a plus de 20 ans et qui a battu Citadel

Je suis Betty, la moche est la série qui commande actuellement sur Amazon Prime malgré sa fin en 2001et continue de surprendre à la fois les nouveaux publics et ceux qui découvrent à peine ce classique du mélodrame latino-américain.

Réalisé parFernando Gaitan L’histoire met en scène Betty Pinzón Solano, qui commence à travailler chez Ecomoda et est progressivement absorbée par un jeu de pouvoir orchestré par son patron, Armando Mendoza. avec qui il s’implique émotionnellement, donnant naissance à ce qui est considéré comme la telenovela hispanophone la plus importante, qui a été couverte 26 fois dans des pays des Amériques, d’Europe et d’Asie.

